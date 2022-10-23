ماذا يحدث لجسمك عند فرقعة الأصابع يوميا؟.. طبيبة تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

«فرقعة أو طقطقة» الأصابع عادة يقدم عليها الكثير من الِأشخاص وربما بشكل يومي، دون معرفة هل هي مفيدة أم مضرة على الإنسان، الأمر الذي نوضحه خلال السطور التالية لاتخاذ الحذر والحفاظ على الصحة.

الدكتورة أسماء عادل أخصائية العلاج الطبيعي حذرت من عادة فرقعة الأصابع، موضحة أنها تسبب أضرارا كبيرة على الشخص وخاصة في أنسجة وأربطة المفاصل، ونصحت بالابتعاد عنها واستبدال هذه العادة بأمر آخر.

أضرار فرقعة أو طقطقة الأصابع

- حدوث خلل بالمفاصل دائم ومزمن.

- حدوث العجز والشيخوخة المبكرة بالأصابع.

- تؤدي فرقعة الأصابع مع التقدم بالسن إلى حدوث ارتجاف ورعشة في الأصابع.

فرقعة الأصابع تسبب هشاشة عظام

- يمكن مع الإكثار من فرقعة الأصابع، يصاب الشخص بتشوه في مظهر اليد والأصابع، وربما يحدث ثني والتواء في المفاصل، وخروجها عن وضعها الطبيعي.

- من الممكن أن تسبب فرقعة الأصابع إلى الإصابة بهشاشة العظام.

- تسبب فرقعة الأصابع إلى حدوث نشاط مفرط على مستوى النهايات العصبية بالمفصل، ما ينتج عنها الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.