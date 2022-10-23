امرأة مسنة تتبرع بكليتها لزوجها - اعرف الحكاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة امرأة تتبرع بكليتها لزوجها بعد أن خضع لـ 98 جلسة غسيل كلى.

وقال ابنهما Leo على حسابه بـ تويتر إن والده كان يخضع لجلسات غسيل الكلى لمدة 3 أيام في الأسبوع، وكانت والدته تنتظره من 5-6 ساعات، ولكن بعد ذلك تبرعت له بكليتها لإنقاذ حياته.

وتابع: " لم أرى قصة حب أفضل من قصتهما، حيث بعد أن خضع أبي لـ 98 جلسة غسيل كلى تبرعت له أمي وأنقذت حياته"، وفقا لموقع "timesnownews".

وأوضح ليو: "نظرًا لأن والديه يبلغان من العمر 70 عامًا استغرق الأمر شهرين من الاختبارات المكثفة من قبل الأطباء".

وشكر الإبن الأطباء في كوتشي في ولاية كيرالا على كفاءتهم، كما سلط الضوء على الحاجة إلى التوعية حول التبرع بالأعضاء.

وأضاف:" العملية تكلفت حوالي 15000 روبية أي ما يعادل (٣٥٦٥) جنيها مصريا لعملية الزرع و 99 %من المصاريف غطتها شركة التأمين.

وجعلت هذه القصة العاطفية مستخدمي الإنترنت يشعرون بالحب والتعاطف تجاههما، وقال أحد المستخدمين: "واو! يا لها من قصة حب لا تصدق!".

كتب آخر": سعيد لمعرفة أن والديك في حالة جيدة ويتعافيان، تحياتي لعائلتك".

أضاف مستخدم ثالث: "أتمنى لكليهما حياة صحية وسعيدة".

وعلق آخر قائلاً: "أتمنى لعائلتك كل التوفيق والصحية والسعادة على الدوام".

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