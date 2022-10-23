بريطانية انتقمت من زوجها بطريقة غريبة عندما رفض مساعدتها في المنزل.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

انتقمت بريطانية تدعى شارون تيلور، التي تبلغ من العمر 61 عامًا، بعدما تم خيانتها من قبل زوجها الذي دامت علاقتهم 21 عامًا.

وبالرغم من أن زوجها تركها بعد اعترافه بخيانته لها منذ العام الماضي، ولكن تسبب ذلك الأمر في جرحها، وبدأت في مضايقته من خلال إرسال رسائل مسيئة وصل عددها 216، وكانت تطالبه بالاستمرار في القيام بالأعمال المنزلية، وبعض الرسائل كانت تطالبه بالمال، وذلك وفقًا لما ذكره موقع metro.

ولم ينتهي الأمر هنا، بل قامت بتهديده من خلال إبلاغ الشرطة بأنه قام باغتصابها في حالة لم يستجب لها وترك وظيفته، بالإضافة إلى ذلك حرصت على زيارة مكان عمله وتواصلت مع مديرة بأنه مغتصب، وتشعر بالقلق على الموظفات خوفًا من أن يتحرش بالموظفات.

ولكن أظهرت التحقيقات أن ما ذكرته غير حقيقي، وأن الأنفصال تسبب في جعلها تعاني من مشاكل نفسية،

وتم الحكم عليها بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الابتزاز والمطاردة.

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