5 علامات تحذيرية في الوجه تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.. انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد التعرف على علامات التحذير مبكرًا أمرًا ضروريًا لمنع الإصابة بتلف الكبد الدائم، ويعد تناول الكثير من السعرات الحرارية أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون في الكبد، هذا هو السبب في أن مرض الكبد الدهني غالبًا ما يتزامن مع وجود حالات أخرى، مثل السمنة والسكري وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

و يعد تخزين الدهون في الكبد ضارًا، نظرًا لأنه يعيق وظائف الكبد تدريجيًا، وفي النهاية، يمكن أن يؤدي تندب الكبد إلى إعاقة دائمة في الكبد.

وهناك عدة علامات تحذيرية في الوجة يمكن أن تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني، وفقًا لما ورد في موقعا "express" و"timesofindia".

- انتفاخ الوجه:

يقوم الكبد بتفكيك الهرمونات مثل الألدوستيرون، ما قد يؤدي إلى احتباس السوائل إذا سمح لها بالتراكم.

لذا، عند فحص الكبد تحت المجهر، يبدو وكأنه مرشح ضخم أو "غربال" يقوم بتصفية السموم والهرمونات والخلايا غير الصحية ونواتج الفضلات الأيضية من مجرى الدم.

- بقع بيضاء على اللسان:

يعتبر اللسان أيضًا مؤشرًا قويًا على صحة الكبد، لأنه يمكن أن يعكس مشاكل في الجهاز الهضمي.

عندما يكون هناك الكثير من الخميرة في الأمعاء أو يصبح الكبد بطيئًا، فقد يتسبب ذلك في تكوين بقع بيضاء على اللسان.

تشير الأبحاث المنشورة في المجلة العالمية للعلاج الدوائي للجهاز الهضمي في عام 2020، إلى أن سمك اللسان قد يكون مؤشرًا آخر على صحة الكبد.

وأشار الباحثون إلى أن سمك اللسان يرتبط بشكل كبير مع شدة مرض الكبد.

- الأوردة العنكبوتية:

أو ما تُعرف بـ الأوعية الدموية المكسورة على الوجه أو الأوردة الخيطية أو الاحمرار، وهي توسع الشعيرات.

تظهر أحيانًا عندما يصبح تدفق الدم بطيئًا ويصبح الدم، ما يؤدي إلى زيادة الضغط في الأوردة.

ويحدث زيادة في هرمون الاستروجين أيضًا في أمراض الكبد، من الأسباب الأخرى لحدوث الأوردة العنكبوتية.

من المحتمل أن يحدث اصفرار الجلد وتورم في الساقين والكاحلين والقدمين في المراحل المتقدمة من مرض الكبد.

- حكة الجلد:

تشير الأبحاث إلى أن أمراض الكبد يمكن أن تزيد من مستويات الأملاح الصفراوية، والتي يمكن أن تتراكم تحت الجلد، وبالتالي تسبب حكة الجلد.

- اصفرار العين:

أحد التفسيرات الشائعة لإصفرار الجلد أو العينين هو زيادة مستوى البيليروبين في الجسم، وهو صبغة صفراء يفرزها الكبد، يطلق عليه عادة اليرقان ويحتاج إلى علاج فوري بمجرد تشخيصه.

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