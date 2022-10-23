"أغبى لصوص".. عصابة تقتحم متجرا لسرقة أحدث أجهزة آيفون.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهدت مدينة برمنجهام سيتي، في إنجلترا، واقعة غريبة، بعدما اقتحمت عصابة متجرا لسرقة أحدث أجهزة آيفون، لكن يبدو أن محاولتهم فشلت.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع dailymail، مجموعة من اللصوص تقتحم متجر برمنجهام سيتي سنتر، ويرتدون ملابس سوداء، حيث بدأوا تحطيم شاشات العرض ليضعوا أيديهم على طراز آيفون الجديد الذي تبلغ قيمته أكثر من 1000 جنيه إسترليني.

ويبدو أن اللصوص فشلوا في سرقة أجهزة الآيفون، وهو ما أصاب العملاء في المتجر بالذهول ليسخروا من العصابة.

وفشل اللصوص في اقتلاع حقائب العرض التي تحتوي على هواتف ذكية تزيد قيمتها عن 6000 جنيه إسترليني.

وعادة ما تمزق العصابات حقائب العرض بعيدا عن قواعدها ثم تهرب مع استمرار توصيل الهواتف، لكن هذه المرة لم يتمكن اللصوص من تحرير العروض والاستيلاء عليها، حيث واصل اللصوص محاولات تحطيم شاشات العرض.

وتم إغلاق المتجر لمدة ساعة فقط قبل أن يتم إعادة فتحه من قبل الموظفين، حيث قال أحدهم: "لحسن الحظ، كلنا بخير، لقد كانت واقعة مؤلمة للغاية".

ومن جانبها، كشفت شرطة ويست ميدلاند، أن اللصوص، عددهم حوالي 6 شبان، فروا من مكان الحادث، حيث تمكنوا من الاستيلاء على واحد فقط من أجهزة آيفون الجديدة.

نائب يتحدى وزير هندي ويخسر 32 كيلو من وزنه في 8 أشهر.. ما القصة؟

مفاجأة غير متوقعة بين ركاب على متن طائرة.. ماذا حدث؟

صاحب عمل يهادي موظفيه بسيارات ومبالغ باهظة: "حاجة بسيطة بشجعهم بيها"

مفاجأة مرعبة لطلاب داخل أتوبيس مدرسي بالهند.. ما القصة؟

لسبب غريب.. سيدة ممنوع قبولها في أي وظيفة