هل العفن الأسود بالبصل يتسبب في أمراض خطيرة؟.. اعرف سبب ظهوره

القاهرة - سمر حسين - صحة

كثيرا ما يجد الشخص على البصل عند استخدامه لون أسود يشبه البودرة، ما يجعله في حيرة هل من المفترض التخلص منها أم نزع هذه المنطقة فقط، الأمر الذي نرصده خلال السطور التالية.

الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ التغيرات المناخية في مركز البحوث الزراعية قال إن البعض يعتقد أن اللون الأسود مادة كيميائية أو بودرة ولكنها غير ذلك، فهي جراثيم لـ فطر يطلق عليه اسم «الأسبرجيلس»، المسبب لمرض العفن الأسود بالبصل.

أسباب انتشار العفن الأسود في البصل

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ«هن» أن سبب انتشار هذا الفطر على عدة أنواع من الخضروات أو الفواكه، نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة و الطرق الخاطئة أثناء حصادة أو تخزينه.

هل العفن الأسود بالبصل يسبب أمراض خطيرة؟

وأضاف أنه لم يثبت علميا بأي شكل أن هذا الفطر يؤدي إلى أمراض خطيرة، وخاصة السرطان كما يعتقد البعض: «بيفزر فقط حمض الأكساليك ومادة الميلفورمين، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة ومعاهد الفطريات العالمية، المواد دي لا تسبب أي سرطانات».

وأشار إلى أن المادة السوداء تؤثر على أول ورقة من البصل ويمكن إزالتها وغسلها حينها لا يكون أثر للفطر، ولكن إذا وصل العفن الأسود لـ أول قشرة أي عدة طبقات حينها يجب التخلص منها حتى لا ينتج عنها سموم وتصبح مضرة للإنسان: «لو كانت في الطبقة الخارجية بس ممكن قطع الجزء اللي فيه الفطر بالسكينة بمعدل 1 سم».

وأوصى أستاذ التغيرات المناخية أصحاب مرضى الحساسية بالتخلص تماما من البصل المصاب بأي درجة من درجات العفن الأسود لعدم التعرض لمشكلات صحية.