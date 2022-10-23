هل تؤثر الحمى الروماتيزمية على عظام الوجه؟..استشاري يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الروماتيزم من الأمراض الشائعة، فهو واحد من التهابات المفاصل التي تصيب العظام ومنها الحمى الروماتزمية، التي تؤثر على الوجه سواء الجلد أو العظام، وننشر أشكال تأثير الحمى الروماتزمية على الوجه وأسباب انتشارها.

تأثير الحمى الروماتزمية على الوجه

تقول الدكتورة أميرة نزية أخصائي الروماتيزم والتأهيل لـ«هن»، إنّ الحمى الروماتيزمية يطلق عليها المرض الإلتهابي، وتؤثر على عظام الوجه، لأنها في الأساس تبدأ بوجود ألم والتهابات وتورم في جميع العظام، لافتة إلى أنه في الحالات شديدة الألم، يكون الالتهاب انتشر في جميع المفاصل.

وتضيف أنّ تأثير الأمراض الروماتيزمية على الوجه تنقسم إلى فئتين، التأثير في الجلد وفي العظام، ويظهر في الجلد على شكل الزئبة الحمراء، التي تظهر في الأغشية المخاطية، لأن الوجه من أول وأكثر الأعضاء تأثرًا بالمرض، ويؤثر على العظام بسبب وجود التهابات في مفاصل الوجه والفك مثل الروماتويد أو الخشونة أو البيوديرم، الذي يحدث تصلب في الجلد ويعمل على ظهور تكيسات شديدة.

أسباب إنتشار الحمى الروماتزمية

واستكملت «نزيه»: «يوجد أعراض وأسباب كثيرة تزيد من انتشار الحمى الروماتيزمية ومنها:

- التهاب اللوز إذا لم يُعالج سريعًا.

- العوامل الجينية والوراثية، أكبر سبب في نقل المرض، ويجب التوجه السريع وعمل تحليلات إذا كان يوجد فرد في العائلة مصاب بالروماتيزم.

- الميكروبات السبحية التي تؤدي إلى سرعة الترسيب مما يسبب الإصابة بالحمى الروماتيزمية.

- تضحم الغدد الليمفاوية.

- وجود نتوءات بثور تحت الجلد، وهي من الأعراض النادرة، لكن إذا تزايدت يجب التوجه إلى الطبيب وعمل تحاليل الحمى الروماتيزمية.

- السخونية المرتفعة فهي عامل كبير وأساسي في الحمى الروماتيزمية.

- السمنة المفرطة وعدم الاعتماد على نظام غذائي صحي.

- وجود التهابات في الأعصاب، تسبب حركات لا إرادية في الجسم وتغيرات مزاجية حادة.

- وجود الآم في الصدر وخفقان في القلب.