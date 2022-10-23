سرطان الثدي غير المصحوب بأعراض.. إليك علامته الخفية وكيفية تشخيصه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تواجهها النساء في العالم، وهناك نوعان، أعراض وغير مصحوب بأعراض، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمرضي إذا كان دون أعراض.

في هذه الحالات، لا يستطيع الأشخاص تشخيصه في الوقت المناسب، مما يقلل من وقت العلاج ويزيد من شدة المرض، لذا من الضروري جدًا بالنسبة للنساء إجراء فحوصات السرطان بانتظام، لضمان التشخيص المبكر، وفقًا لما ورد في موقع "hindustantimes".

الأعراض:

- وجود كتلة صلبة.

ألم في الحلمة أو الثدي.

إفرازات الحلمة أو تراجعها (عندما تنقلب الحلمة إلى الداخل بدلاً من أن تكون للخارج).

انتفاخ الثدي أو أجزاء منه حتى لو لم يكن هناك تكتل.

الجلد يبدو مثل قشر البرتقال.

تضخم الغدد الليمفاوية تحت الذراع أو بالقرب من عظمة الترقوة.

- التشخيص:

تتوفر أيضًا مجموعة من خيارات التشخيص:

1- التصوير الشعاعي للثدي التشخيصي:

هو الأسلوب الأكثر استخدامًا للكشف المبكر عن سرطان الثدي، يستخدم الجهاز تقنية الأشعة السينية منخفضة الطاقة للبحث عن العلامات التحذيرية، مثل ظهور كتل في منطقة الثدي.

2- التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي (MRI):

غالبًا ما يكون هو البديل الأساسي لاختبار التصوير الشعاعي للثدي للكشف عن سرطان الثدي في المرضى المعرضين لمخاطر عالية، الاختبار قادر على تحديد التشوهات ذات الحساسية الأعلى من تصوير الثدي الشعاعي.

3- الموجات فوق الصوتية للثدي:

يمكن استخدامها كتعديل للتصوير الشعاعي للثدي لفحص النساء ذوات كثافة الثدي المتزايدة.

طرق العلاج:

يقول الدكتور Suhas Aagre، أخصائي الأورام في مستشفى كومبالا هيل، عن خيارات العلاج لسرطان الثدي غير المصحوب بأعراض: "سيختلف العلاج من مريض إلى آخر بناءً على الأعراض والمرحلة، وموقع الورم".

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