مشهد مخيف- طائرة تصطدم بمبنى سكني في أمريكا.. ماذا حدث؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهدت مقاطعة نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأمريكية، حادثا مروعا، بعدما اصطدمت طائرة بمبنى سكني، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب.

ووفقا لما جاء في موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، وقع الحادث المروع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز، حيث شوهدت ألسنة اللهب وهي تلوح في الهواء، لكن وسائل الإعلام المحلية لم تذكر سبب تحطم الطائرة بعد، فيما لا تزال السلطات تتعامل مع الموقف.

وقالت السلطات: "لم يصب أي شخص في المبنى، لكن لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم، وتم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية بحادث تحطم الطائرة".

ويبدو أن الطائرة واجهت مشاكل خطيرة، كون مدرج الهبوط كان على بعد نصف ميل فقط من المبنى، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى هناك، حيث أنه من المحتمل أنها اصطدمت بطرف المبنى ثم استدارت 90 درجة، مما قادها مباشرة إلى الحظيرة.

ووفقا للسكان، فإن المبنى اهتز بقوة نتيجة الارتطام، حيث اصطدمت الطائرة بمنطقة تخزين، اشتعلت فيها النيران بجوار المبنى السكني الصغير، حيث اندلعت في الحظيرة المكونة من طابقين، فيما أكدت السلطات أن 8 من المستأجرين في المبنى تمكنوا من الإخلاء في الوقت المناسب ولم يصبوا بأذى.

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