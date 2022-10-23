فيديو غريب- وزير يصفع امرأة أمام الكاميرات في الهند.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في فيديو غريب، أثار وزير تطوير البنية التحتية في ولاية كارناتاكا في الهند، يدعى سومانا، جدلا كبيرا، بعدما قام بصفع امرأة أمام الكاميرات.

ووفقا لما جاء في فيديو نشره موقع ndtv، شوهد الوزير وهو يصفع امرأة أمام الكاميرات، خلال مراسم توزيع صكوك ملكية الأرض.

الوزير سومانا من حزب بهاراتيا جاناتا، كان في قرية هانجالا في منطقة تشاماراجاناجار، لتوزيع سندات ملكية الأراضي، عندما واجهته امرأة كانت غاضبة من عدم الحصول على سند ملكية، ليقوم بصفعها بشكل واضح.

وكان حوالي 175 شخصًا مؤهلين للحصول على سندات ملكية لتسوية الأراضي في المناطق الريفية بموجب المادة 94 ج من قانون كارناتاكا لإيرادات الأراضي، وطبقاً للمرأة، فقد اتصلت بالوزير لتروي محنتها المتمثلة في عدم منحها قطعة أرض في دائرة الإيرادات، وكان ذلك عندما صفعها الوزير.

وبحسب ما ورد اعتذر سومانا، في وقت لاحق، لما فعله بحق المرأة، لكن زعيم المؤتمر رانديب سينج سورجوالا، دعا إلى إقالة الوزير، والذي هاجم رئيس الوزراء وحزب بهاراتيا جاناتا.

وقال رانديب: "الغطرسة ذهبت إلى رؤساء وزراء حزب بهاراتيا جاناتان وزعم أن كبير أعضاء مجلس الوزراء صفع وألقى بامرأة تعيسة على الأرض".

وأضاف: "رئيس الوزراء يتحدث عن تكريم النساء من مناطق القلعة الحمراء، هل هذه هي الطريقة التي تحمي بها نساء الهند وتوفرن الأمن لهن؟ رئيس الوزراء، هل ستتصرف الآن وتطرده؟"، كما انتقد رئيس الوزراء باسافراج بوماي، متسائلاً عما إذا كان يحمل نفسه مسؤولية "آثام" وزرائه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها وزير من حزب بهاراتيا جاناتا، يسيء معاملة الناس في الأماكن العامة، ففي العام الماضي، في ديسمبر، شوهد وزير القانون جيه سي مادهسوامي يسيء معاملة مزارعة أمام الجميع.

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