جريمة لا توُصف.. رجل يطعن زوجته ويدفنها حية- ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تمكنت امرأة من ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية من الفرار بعد أن طعنها زوجها ودفنها حية داخل حفرة.

أشار ضباط شرطة مقاطعة ثورستون بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى عندما ذهبوا إلى المنزل، وجدوا امرأة تختبئ خلف حائط، مقيدة بشريط لاصق حول رقبتها وساقيها وكاحليها.

إضافة إلى، كان هناك كدمات شديدة في ساقيها وذراعيها ورأسها وملابسها، وشعرها مغطاة بالتراب.

ووفقًا لصحيفة " theguardian"، قُبض على الزوج الذي يدعي "تشاي كيونج آن"، 53 سنة، بعد أن عُثرت عليه الشرطة داخل سيارته.

سيواجه آن العديد من التهم، بما في ذلك محاولة الشروع في القتل والاختطاف من الدرجة الأولى.

وفقًا لمذكرة المحكمة، هاجم كيونج زوجته بينما كان الاثنان يناقشان طلاقهما والأمور المالية المتعلقة بذلك.

وأخبرت المرأة الشرطة أن زوجها ربطها بشريط لاصق وخطفها في سيارة العائلة.

قالت إنها كانت قادرة على إرسال رسالة الطوارئ إلى جهات اتصالها المقربة من ساعة Apple الخاصة بها، وتمكنت من الاتصال برقم 911، لكنها لم تستطع التواصل، لأن فمها كان مغطى بالشريط اللاصق.

وأضافت: "حطم زوجى الساعة بمطرقة، ثم أخذني إلى منطقة غابات محلية، وبدأ في حفر حفرة قبل طعني عدة مرات في صدري، وغطى الحفرة بالشجرة".

وتابعت: "بعد أن وضعني في الحفرة، سمعته يتجول فوق الحفرة، والأوساخ تتراكم على وجهي".

وأوضحت المرأة للشرطة أنها دُفنت لعدة ساعات، و قالت إنها تمكنت من إزالة الشريط اللاصق من يديها، وإزالة الأوساخ عن وجهها عن طريق اهتزاز أنفها في التراب، وإنشاء فتحات تهوية، تساعدها على التنفس.

ومن ثم تمكنت من الهروب من الحفرة، و ركضت لمدة 30 دقيقة تقريبًا حتى وجدت منزلاً، حيث اتصل السكان برقم 911.

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