فيديو صادم.. امرأة تخاطر بحياتها بهذه الطريقة المرعبة لمجرد تنظيف زجاج النافذة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، لـ امرأة هندية تدعي "شهيدال" تخاطر بحياتها وتقف على حافة نافذة منزلها في الطابق الرابع.

ويُظهر الفيديو الذي نُشر على موقع "تويتر"، المرأة تقف خارج نافذة الغرفة لتنظيف الزجاج من الأتربة والأوساخ، وفقًا لموقع "india".

الأمر الأكثر إثارة هو أن لا توجد شرفة أو حاجز لتضع قدميها، تجنبًا للسقوط.

وقد التقط الفيديو بواسطة شخص يدعي شروتي ثاكور، من سكان إنديرابورام، الهند.

وحصد المقطع على أكثر من 1.3 مليون مشاهدة وأكثر من 4800 إعجاب.

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