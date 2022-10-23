لا تتوقع.. طعام شهير يحميك من أمراض القلب والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن العديد من الأطعمة لها فوائد كثيرة على الصحة، من تقوية المناعة إلى محاربة بعض الأمراض التي تهدد حياتنا.

لكن هناك طعام شهير يحميك من أمراض القلب والسرطان، إضافة إلى فوائد أخرى يحصدها جسمك من تناول "البامية"، وفقا لموقع timesofindia.

محاربة السرطان

تحتوي البامية على بروتين يسمى الليكتين، والذي تتم دراسته لدوره في الوقاية من السرطان وعلاجه، وبها مضادات الأكسدة، التي تساعد جسمك على محاربة الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة، والتي تلحق الضرر بالخلايا، وقد تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تشير الأبحاث إلى أن البامية ترتبط بالكوليسترول في أمعائك وتخفض مستوياته في الدم، كما أنها غنية بمادة البوليفينول التي تحارب الالتهابات الضارة وتحمي قلبك، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق منع تجلط الدم، وتقليل أضرار الجذور الحرة، وتفيد مضادات الأكسدة الموجودة فيها عقلك أيضًا عن طريق تقليل التهاب الدماغ.

تقليل نسبة السكر في الدم

أظهرت دراسات مختلفة أن البامية تساعد في التحكم في مستويات السكر بالدم، ويعتقد الباحثون أنها تعمل على منع امتصاص السكر أثناء الهضم.

توفير العناصر الغذائية

البامية غنية بالعديد من العناصر الغذائية وخاصة نسبة عالية من فيتاميني C وK، فهي فريدة من نوعها، لأنها توفر البروتين، وهو عنصر غذائي تفتقر إليه العديد من الفواكه والخضروات الأخرى.

تقوية المناعة

تقوي البامية المناعة نظرا لاحتوائها على مستويات عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين C.

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