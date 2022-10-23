لن تتوقعها.. 6 عادات صباحية تساعدك على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

هناك العديد من العادات الصباحية التي يمكن لأي شخص اتباعها ودمجها في نظامه اليومي للتخلص من الوزن الزائد.

الحديث على إنقاص الوزن لا ينتهي أبدا. فهناك الجديد دائما، سواء معلومات أو أنظمة غذائية تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة في الجسم.

وهناك العديد من العادات الصباحية البسيطة التي يمكن لأي شخص دمجها في نظامه اليومي للمساعدة في إنقاص الوزن، وذلك على ذمة موقع "ميديكال نيوز توداي" Medical News Today، وفق ما ذكر موقع "العربية".

1) فطور غني بالبروتين

تعتبر وجبة الفطور الأهم خلال اليوم، فعندما يكون هناك وجبة فطور مناسبة ومتوازنة، يمكن أن يساعد ذلك في تحديد المسار لبقية اليوم، وسيساعد تناول وجبة الفطور الغنية بالبروتين في إبطاء الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في إنقاص الوزن.

كشفت الدراسات التي أجريت على مجموعة من الأشخاص أن تناول وجبة فطور غنية بالبروتين يرتبط بانخفاض اكتساب الدهون وتقليل تناول الشخص من الأطعمة في الساعات التالية.

ويمكن لوجبة الفطور الغنية بالبروتين أن تقلل الجوع وتجعل الشخص ممتلئًا لفترة أطول، مقارنةً بوجبة الفطور العادية قليلة البروتين، حيث تعمل البروتينات على تقليل مستوى هرمون الجوع الذي ينتج في الجسم، وهو المسؤول عن زيادة الشهية.

ويمكن أن تكون وجبة الفطور، بما في ذلك البيض والمكسرات والبذور ومصادر أخرى من البروتينات الخالية من الدهون، خيارًا جيدًا في الصباح.

2) كمية كافية من الماء

ومن الضروري أن يبدأ كل شخص صباحه بكوب من الماء، فهذه واحدة من أبسط الطرق لتعزيز فقدان الوزن، فعندما يستهلك الشخص الماء، يمكن أن يساعد في زيادة إنفاق الطاقة، فشرب الماء قد يقلل من شهية الشخص ويقلل من تناول الطعام المفرط لدى بعض الأشخاص.

ويوصى باستهلاك ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا للمساعدة في إنقاص الوزن، وفي بعض الحالات، عندما يكون الشخص يعاني من زيادة الوزن، تختلف كمية الماء التي يجب استهلاكها.

3) قياس الوزن

يمكن أن يكون قياس الوزن كل صباح وسيلة فعالة لتتبع التقدم اليومي وتحسين ضبط النفس، فعندما نزن أنفسنا كل صباح، يمكن أن يساعدنا ذلك على تطوير عادات أو سلوكيات صحية يمكن أن تعزز فقدان الوزن وتحافظ على الصحة بشكل عام.

4) التعرض لأشعة الشمس

افتح الأبواب والنوافذ، ودع ضوء الشمس ينساب لبضع دقائق إلى داخل الغرف، فذلك يساعد على بدء الصباح بنشاط ويساعد في إنقاص الوزن.

فقد وجدت دراسة أنه عندما يتعرض الشخص لمستوى معتدل من ضوء الشمس خلال وقت معين من اليوم، فإن ذلك قد يؤثر على وزن الجسم، فالتعرض لأشعة الشمس وسيلة هامة لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين D.

وتعتمد كمية التعرض لأشعة الشمس التي يحتاجها الشخص على نوع بشرته، يمكن التعرض لمدة 15 دقيقة كل صباح أن يكون له تأثير مفيد على فقدان الوزن.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الإفراط في تعريض أنفسنا لأشعة الشمس يمكن أن يكون ضارا، لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تلحق الضرر بالجلد. ويمكن استخدام المنتجات مثل واقي الشمس لتقليل الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

5) ممارسه الرياضة

ممارسة الرياضة أو النشاط البدني لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي متوازن، فيمكن أن تحافظ ممارسة الرياضة في الصباح على بقاء مستويات السكر في الدم عند المستوى الأمثل طوال اليوم.

وتساعد التمارين الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة وتحسين الكثافة، فالتمارين مهمة لتحسين الصحة العامة للإنسان.

6) قسط كافٍ من النوم

يمكن أن يساعد النوم مبكرًا والحصول على قسط إضافي من النوم في إنقاص الوزن، حيث يرتبط الحرمان من النوم بزيادة الوزن لأنه يمكن أن يزيد الشهية.

ويؤدي تقييد النوم أو الحرمان إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول نسبة عالية من الكربوهيدرات أو الأطعمة المصنعة. لذلك، من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم لتجنب هذه الرغبة الشديدة وانخفاض الشهية.

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