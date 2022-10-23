سموم في المنزل.. كيف تحمين طفلك من المخلفات الإلكترونية؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

تتواجد الكثير من النفايات الإلكترونية في المنزل، مثل بطاريات الهواتف، وألعاب الأطفال، والبراد، والفرن الكهربائي، والميكرويف، والتلفاز، والحواسيب، وتحتوي هذه النفايات على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، حسبما كشفت دراسة جديدة أعلنتها منظمة الصحة العالمية، إذ يوجد ضرر كبير ناتج عن المخلفات والأجهزة الإلكترونية، لذلك يجب أن تعرفِ كيفية التخلص منها بطريقة آمنة حتى لا تضر صحة أطفالك.

النفايات الإلكترونية تعتبر سموم على الأرض، حسبما عرَفتها منظمة الصحة العالمية بأنها الأكثر انتشارًا في العالم، فلا يخلو بيت منها، ولكن ضررها الأكبر يقع على الأطفال والسيدات والمراهقين، لخروج انبعاثات سامة منها، ويتأثر الأطفال المعرضون للنفايات الإلكترونية خاصة بموادها الكيميائية السامة بسبب صغر حجمهم، وعدم اكتمال نمو أعضائهم، وسرعة نموهم وتطورهم مقارنة بالبالغين، فهم يتشرّبون قدرًا أكبر من الملوثات قياسًا إلى أحجامهم، كما أنهم أقل قدرة على طرد المواد السامة من أجسامهم.

التخلص من النفايات الإلكترونية

وحول التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، قالت إيناس أبو طالب أستاذ الدراسات البيئية في المركز القومي للبحوث، خلال مداخلة لها سابقة في برنامج «8 الصبح»، والمُذاع على فضائية dmc، إنّ النفايات الإلكترونية الموجودة في البيت هي الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها بعد انتهاء فترة صلاحيتها، وتتزايد خطورة هذه المواد عند تخزينها، ناصحة بضرورة إتباع عدة خطوات للتخلص من هذه النفايات من أجل المحافظة على بيئة سليمة.

وأضافت «أبوطالب» أنه يجب جمع النفايات الموجودة في المنزل، والبحث عن أقرب موقع تدوير للنفايات الإلكترونية، والموجودة في متاجر بيع الكمبيوتر بالتجزئة، وتحديدًا في المتاجر التي اتخذت إجراءات الانضمام إلى حملة تدوير النفايات الإلكترونية.

تطبيق E TADWEER

وأشارت إلى موقع E TADWEER، الذي فعلته وزارتي البيئة والإتصالات على شبكة الإنترنت، وإطلاق نسخة منه على شكل تطبيق إلكترونى، بهدف جمع المخلفات الإلكترونية من المنازل لأول مرة فى مصر، كمرحلة لدعوة المواطنين لسرعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، مقابل نقاط وخصومات للتحفيز أو بون خصم أو مقابل مادي على تلك المبادرة، وإيداع هذه النفايات للشركات يساعدك على نظافة منزلك والحد من التلوث البيئي.

وتستهدف وزارة البيئة إطلاق خارطة طريق جمع وتدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، بعد الإنتهاء من دراسة فى السوق المصرية، وإعداد الأدلة الإرشادية حول أفضل الممارسات البيئية لنقل وجمع وتخزين المخلفات الإلكترونية، والتخلص منها حيث يتم إيداعها للحد من تلوث البيئة ومن الأضرار التي تهدد صحتنا وسلامتنا.