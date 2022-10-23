تظهر على اليد.. 4 علامات غريبة تشير إلى إصابتك بـ"قاتل صامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعرف مرض السكري بأنه "قاتل صامت" لأنه في كثير من الأحيان يصيب المرضى دون إظهار أعراض مبكرة.

ويعتبر مرض السكري من النوع الثاني الأكثر شيوعا، والذي يحدث عندما يصبح الجسم مقاوما للإنسولين أو أن البنكرياس غير قادر على إنتاج كمية الأنسولين التي نحتاجها للتحكم في نسبة السكر في الدم.

وعلى غرار العديد من الأمراض، يمكن للتشخيص المبكر أن يساعد في الحد من المضاعفات، حيث يمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب ومشاكل الكلى والمشكلات الجنسية. ولذلك، سيكون من المفيد معرفة الأعراض المبكرة للحالة، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويقول الخبراء إن هناك بعض العلامات التي يجب البحث عنها في اليدين، وأنه يجب أن تولي اهتماما خاصا لأظافرك.

1. الإصبع الزنادي

وجدت دراسة حديثة أن المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني، هم أكثر عرضة لتجربة حالة تعرف باسم الإصبع الزنادي.

ويحدث الإصبع الزنادي عندما ينتهي إصبع واحد أو أكثر - غالبا ما يكون البنصر أو الإبهام - في وضع منحني يصعب تصويبه.

وغالبا ما يمكن علاج الحالة المؤلمة بحقن الكورتيزون، ولكنها تتطلب جراحة في بعض الأحيان

ووجد الخبراء في جامعة لوند أن خطر الإصابة يزيد في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

2. احمرار حول الأظافر

وجدت دراسة سابقة أن المصابين بالسكري يعانون غالبا من مشاكل في الدورة الدموية.

وهذا يعني أنك قد تلاحظ احمرارا حول الأظافر. ويجب أيضا أن تراقب الجلد الزائد ومدى تشبث الظفر بفراش الظفر.

3. خطوط بو

يمكن ملاحظة خطوط بو في الأصابع، وهي أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر. قد تبدو مثل التلال في صفيحة الظفر.

ويمكن ملاحظة خطوط بو لدى أولئك المعرضين لإصابات أو أمراض جلدية، فضلا عن المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك مرض السكري.

4. أظافر صفراء

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطار الأظافر.

وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فمن المحتمل أن تتحول أظافرك إلى اللون الأصفر وتصبح هشة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إن هناك سبعة أعراض من المحتمل أن تواجهها إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع الثاني، تشمل التبول أكثر من المعتاد، وبشكل خاص في الليل.

ويحدث هذا عندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم حيث تعمل الكلى بجهد أكبر للتخلص منه، وهذا بدوره يجبر جسمك على إنتاج المزيد من البول.

ومن الأعراض الأخرى الشعور بالعطش طوال الوقت وذلك لأن التبول يحدث أكثر مما ينبغي، ما يؤدي إلى الجفاف.

ويمكن أيضا ملاحظة الشعور بالتعب طوال الوقت، والذي قد يكون ناتجا عن انخفاض مستويات السكر في الدم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن فقدان الوزن دون محاولة، والجروح التي تستغرق وقتا أطول للشفاء، وتشوش الرؤية، جميعها أعراض رئيسية لداء السكري.

وهناك بعض العوامل التي تعرض الأفراد لخطر الإصابة بمرض السكري، والتي تشمل تجاوز سن الأربعين، وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

وإذا كان لديك أي من أعراض مرض السكري من النوع الثاني، فعليك مراجعة الطبيب العام.

اقرأ أيضا:

14 فائدة وضرران لـ بيض السمان.. وإليك الكمية المناسبة

تظهر أثناء دخول المرحاض.. العلامة الأولية لسرطان البنكرياس

ما المدة التي تستغرقها المضادات الحيوية لمحاربة العدوى؟

قبل الإصابة بأسابيع.. 40% من النساء يعانين من هذه الأعراض

"فيتامين أشعة الشمس".. إليك أهميته في الشتاء والجرعة المناسبة