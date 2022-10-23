بحيلة بسيطة سيدة تكتشف خيانة حبيبها السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أوضحت سيدة لوسي في مقطع فيديو شوهد أكثر من 49 ألف مرة على تيك توك، أنها كانت تستخدم حساب ديزني بلاس لحبيبها السابق سراً، واعترفت بأنها شعرت بواجب الرد عندما رأت مستخدماً جديداً يظهر عليه.

وتابعت لوسي: "أكثر ما فعلته تفاهة كان في الواقع بعد خمسة أشهر ونصف من انفصالنا. كنت أستخدم حسابه غلى ديزني بلس منذ أن انتهت الأمور بيننا"، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وأوضحت أنها سجلت الخروج في البداية من الحساب عندما أدرك حبيبها السابق أن حسابها لا يزال نشطاً، وعندما سجلت الدخول مرة أخرى صدمت بما شاهدته.

وتابعت "خدعني حبيبي السابق وتركني من أجل فتاة أخرى. واسمهما على ديزني بلاس كان Ben and Jaz"، حسب ميرور البريطانية.

وأضافت لوسي " فكرت في العبث بالمسلسلات التي كانا يشاهدانها حتى لا يعرفا أين وصلا، لكنهما كانا يشاهدان الأفلام فقط. لذلك غيرت اسم المستخدم إلى Mr and Mrs Cheat ثم غيرت صورة الحساب إلى فهد".وتباينت ردود فعل المعلقين على المقطع حيث وجد بعضهم تصرفها طريفاً وانتقامها في محله، في حين وجد آخرون أنه تافه.

وقال معلق "أحب هذا، تابعي يا فتاة". وقال آخر "كان يمكن تغيير اسم الحساب إلى اسمه مع اسم فتاة أخرى، على كل حال أحب ما فعلته".