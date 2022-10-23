سيدة تستخدم النحل لمنع الشرطة من إخراجها من منزلها- ماذا حدث ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أطلقت السيدة روري وودز أسراباً من النحل على ضباط الشرطة الذين قدموا لتنفيذ عملية الإخلاء أثناء محاولتهم إخراجها من منزلها الضخم الذي يبلغ سعره أكثر من مليون دولار.

وظهرت مربية النحل الأمريكية الغاضبة في إحدى الصور وهي تتشاجر مع ضباط الشرطة قبل أن تطلق عليهم سرباً من النحل لإبعادهم عن المكان.

ووفقاً لتقرير نائب عمدة الشرطة دانيال سوتو: "قام الضباط بتأمين المبنى وانتظروا عودة السيد كينج التي كانت في المحكمة تحاول تأخير عملية الإخلاء، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

ولدى عودتها إلى المنزل، خرجت السيدة وودز من سيارتها وذهبت إلى الجزء الخلفي من المنزل وبدأت في إخراج النحل، مما دفع الضابط مايكل جوسلين لمحاولة إيقافها دون جدوى.

وقد انتشرت مئات حشرات النحل في المكان وأصيب النائب جوسلين بلدغات في وجهه ما اضطره إلى التراجع بشكل مؤقت.

وبعد ذلك ارتدت المرأة البالغة من العمر 55 عاماً بدلة مربي النحل وبدأت في تحرير المزيد من النحل الغاضب.ورغم تعرض 3 أفراد من الشرطة للسعات النحل، تم القبض على المرأة في نهاية المطاف، وهي في انتظار موعد محاكمتها حالياً.

ولم يتضح سبب محاولة الشرطة إخراج المرأة من منزلها، كما لم يتضح مصير رجال الشرطة الذين تعرضوا للسعات النحل، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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