أثارت الجدل.. فتاة تحاول بيع دمها من أجل شراء هاتف محمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حاولت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في ولاية البنغال الغربية بيع دمها حتى تتمكن من شراء هاتف محمول.

وكانت الفتاة قد طلبت الهاتف عبر تطبيق تسوق عبر الإنترنت.

وتكلف حوالي 9000 روبية أي ما يعادل ٢١٣٥ جنيه مصريا، وفقا لموقع " timesnownews".

وعندما وجدت صعوبة في جمع المبلغ لدفع ثمن الهاتف، قررت الذهاب إلى مستشفى في منطقة بالورغات لبيع دمها مقابل المال.

وغادرت الفتاة منزلها بحجة إنها ستحضر دروسًا، لكنها تركت دراجتها في موقف الحافلات وركبت أتوبيس من تابان للوصول إلى المستشفى.

وفي البداية أخبرت المستشفى أنها تريد بيع دمها حتى تتمكن من دفع تكاليف علاج أخيها.

ولكن بعد ذلك اكتشفوا أنها تريد نقودًا لشراء هاتف محمول كانت قد طلبته بالفعل عبر الإنترنت.

وقال كاناك كومار داس من بنك الدم في مستشفى منطقة Balurghat:" أبلغت سلطات بنك الدم Childline India بما حدث، وتم تسليم المراهقة إلى والديها بمساعدة لجنة رعاية الطفل في المقاطعة".

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