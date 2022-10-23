غني بالبروتين وقليل السعرات.. 3 وصفات لعمل الجمبري «حضريه بالبشاميل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الجمبري من أشهر المأكولات البحرية اللذيذة المنتشرة حول العالم، ويعد أيضًا من الأطعمة الصحية المفيدة للجسم، وتتباين فوائد الجمبري بين غذائية وأخرى صحية وجمالية، فهو من الأطعمة الغنية بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، كما يتسم بسعراته الحرارية المنخفضة، وعدم احتوائه على الكربوهيدرات، ونقدم لكِ طرق جديدة لعمل الجمبري وتقدميها لأسرتك.

عمل كاساديا الجمبري بطريقة الشيف نورا السادات

المقادير:

- ليمون بلدي.

- بابريكا.

- شبت.

- ملح.

- زيت زيتون.

- ساور كريم.

- جبنة شيدر مبشورة.

- جزر مبشور.

- خيار مبشور.

- خبز نوتيلا.

- زبدة.

- نعناع.

- صوص مارينارا.

- عيش الكريب.

طريقة التحضير:

- نضع الجمبري في الزيت على نار هادئة حتى ينضج، ثم نضع الثوم والبهارات من الكمون والبابريكا والملح ورشة النعناع.

- ندهن العيش بصوص المارينارا، ونضع الجمبري والجزر والخيار المبشور والساور كريم، ونغطي بالجبن لعمل صوص المارينارا، نضع الصلصة وعليها زيت زيتون والريحان المجفف والروزماري ونقلبهم معًا.

طريقة أخرى لعمل الجمبري بالزبدة والثوم

- المقادير:

- 8 ملاعق كبيرة زبدة.

-3/4 كيلو جمبري.

- ملح.

- فلفل أسود مطحون.

–5 فص ثوم مفروم.

- ليمون.

- ملعقة كبيرة بقدونس.

- شوربة دجاج.

خطوات التحضير

- ضعي الجمبري في مقلاة كبيرة على نار متوسطة مع الزبدة.

- ضعي الجمبري والملح والفلفل في الزبدة وقلبي باستمرار حتى ينضج.

- ضعي الثوم في المقلاة على الجمبري ثم ضعي شوربة الدجاج والليمون واتركيه يغلي لمدة 2 دقيقة.

- ضعي باقي الزبدة حتى تذوب.

- قلبي الزبدة في الجمبري حتى تختلط جميع المكونات.

- ضعي الجمبري في طبق التقديم ثم زينية بالبقدونس وقدميه.

طريقة تحضير الجمبري بالبشاميل:

- المقادير:

- جمبري متوسط الحجم.

- طماطم.

- فلفل أحمر مفروم.

- بصلة صغيرة الحجم.

- خمس حبات فلفل.

- شريحة ليمون.

- زبدة.

- بشاميل.

طريقة التحضير:

- وضع كمية من الماء على نار متوسطة الحرارة.

- إضافة الليمون والبصل والفلفل والملح.

- بعد غليان الماء أضيفي الجمبري، واتركيه لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 دقائق.

- وضع الجمبري في طبق عميق ويُضاف إليه كل من الشبت والفلفل والطماطم والثوم.

- تقليب جميع المكونات إلى أن تختلط جيدًا بعد الانتهاء من ذلك يوزع الجمبري في صينية فرن كبيرة.

- ضعي أصابع الزبدة وقلبيهما حتى الذوبان.

- أثناء التحريك يُضاف كل من الملح والفلفل ومكعب مرق الدجاج.

- بعد أن تغلي صلصة البشاميل، تُصب فوق الجمبري في صينية الفرن، وإدخالها إلى الفرن لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، ثم يتم إخراجها من الفرن ورش جبنة الموازريلا على الوجه، وإعادتها لمدة 5 دقائق أخرى وقدميها بالهناء والشفاء.