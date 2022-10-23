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«مشروع فاتن».. جمعت ألياف شجر الموز من العمال والفلاحين لصناعة مستلزمات المنازل

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاتن صلاح

لم تقف عند شهادة الدبلوم الفني، ولا أمام قلة فرص العمل بقريتها داخل أسوان، وضعت أحلامها أمام نصب عينيها، تحاول تقديم ما في وسعها من أجل حفر اسمها بين رائدات الأعمال، وهي تختار مشروع لإفادة البيئة المحلية.

فاتن صلاح، 43 عاما، ابنة أسوان، التي أصبحت إحدى رائدات الأعمال في أسوان، بعدما أطلقت مشروعها وحلمها «ألياف» لمستلزمات المنزل المصنعة من إعادة تدوير ألياف شجر الموز المنتشر بكثرة ببلادها.

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بدأت من 2019 جمع ألياف شجر الموز من العمال والفلاحين 

في 2019 بدأت فاتن مشروعها:  «شوفت في فكرة المشروع إفادة كبيرة للبيئة المحلية، جمعت ألياف شجر الموز من العمال والفلاحين، لأنه كده كدة هيترمي في النيل ولا هيتخلصوا منه بأي شكل، فقلت أساعدهم واشتريه منه يستفادوا وأنا كمان استفاد».

20 ألف جنيه فقط، كانوا رأس مال «فاتن» فور بدء المشروع: «قررت أحول الألياف دي لمستلزمات منزل صديقة للبيئة، كلها طبيعية من إعادة التدوير، وطبعًا كنت محتاجة عمالة فدربت 20 بنتا وعلمتهم مجانًا وبدأنا فعلًا مشروعنا». 

كل حاجة من الطبيعة وصديقة للبيئة

وعي الفتاة الأسوانية بقضية المناخ بشكل جيد، كان الدافع لها لاستغلال وإعادة تدوير ألياف ورق شجر الموز، وفقًا لحديثها لـ «هُن»: «كل حاجة في مشروعي من الطبيعة، أقفاص، وأوعية، وصناديق تشبه الخوص لكن كلها بشكل فني وخامة تقيلة ونضيفة، والأسعار في متناول الجميع». 

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درع المرأة المصرية أيقونة النجاح من قرينة الرئيس

مشروع «فاتن» كان له صدى واسعًا، حتى كُلفت بالمشاركة في معرض ديارنا، لتكون المسؤول عن الجناح النوبي، قبل أن تُكرمها السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس: «حصلت على تكريم من سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي في احتفالية يوم المرأة العالمي». 

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أحلام حضور مؤتمر المناخ

المشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجي عام 2018 ، كان حدثا هائلًا للفتاة التي تتمنى حضور مؤتمر المناخ العالمي بمصر: «نفسي أحضر المؤتمر لأني مؤمنة بإعادة التدوير للحفاظ على المناخ، وأتمنى مشروعي يكبر ويكون فيه أعلى نسبة عمالة من بنات أسوان». 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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