قبل حدوثها بأشهر.. علامة في ملابسك تكشف الإصابة بنوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

على الرغم من أن النوبة القلبية تحدث غالبًا من العدم، إلا أن هناك بعض العلامات الدقيقة التي يمكن أن تظهر "قبل أشهر" من حالة الطواريء الطبية.

ويشير أحد الخبراءإلى أن هناك علامة تحذيرية واحدة، تُعرف باسم "التعرق الغزير"، الناجم عن المشاكل الطبية الأساسية.

في حين أنه من المستحيل التنبؤ بنوبة قلبية بدقة 100%، إلا أن بعض العلامات التحذيرية يمكن أن تحذر من أن الطوارئ على وشك الحدوث.

قال الدكتور سوتر زي جيان شو، أخصائي أمراض القلب: أن التعرق قد يكون مريبًا، هذا الإحساس المحدد يمكن أن يدق أجراس الإنذار قبل شهور من حدوث نوبة قلبية فعلية، بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تظهر الأعراض قبل أشهر أو حتى أكثر من ذلك قبل النوبة القلبية"، وفقًا لموقع "express".

وتابع: "بالنسبة للآخرين، قد لا يعانون من أي شيء قبل حدوث نوبة قلبية".

ومع ذلك، غالبا ما يتم إدراج التعرق كعلامة تحذير مبكر من قبل خبراء مختلفين، حيث ينبع العرق الزائد إلى قلبك الذي يضخ الدم عبر الشرايين المسدودة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد، ما يدفع جسمك إلى التعرق للحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة.

بصرف النظر عن التعرق، أوضح شو أن هناك أعراض "نموذجية" أخرى، وتشمل الأعراض المبكرة مثل: ألم الصدر، وخفقان القلب، وضيق التنفس.

وأضاف شو: "سيواجه البعض الآخر، النساء أكثر من الرجال، بعض الأعراض غير النمطية أيضًا، والتي قد تشمل التعب، والشعور العام بعدم الارتياح ، وعدم الراحة، وآلام الظهر أو البطن، وانخفاض القدرة على التحمل".

وأشار إلى أنه من الضروري فحص هذه الأعراض والتحدث مع الطبيب المختص إذا كنت قلقًا.

ومع ذلك، بمجرد أن تبدأ في الشعور بعلامات النوبة القلبية المستمرة، عليك الاتصال بالرقم 999، وطلب سيارة إسعاف.

في حالة عدم علمك، تشمل الأعراض ما يلي:

ألم في الصدر (شعور بالضغط، وضيق أو ضغط على صدرك.

ألم في أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتشر من صدرك إلى ذراعيك (عادةً الذراع الأيسر، ولكن يمكن أن يؤثر على كلا الذراعين).

ألم الفك والرقبة والظهر والبطن.

الشعور بالدوار.

التعرق.

ضيق التنفس.

الشعور بالغثيان.

السعال أو الصفير.

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