وصفات سهلة وسريعة لعمل المندي في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد المندي من الأطعمة اليمنية لكنها انتشرت في جميع أنحاء الوطن العربي لأنها من الأكلات التي تحتوي مكوناتها على الدجاج ما جعلها قريبة ومحببة إلى قلب الجميع، لذلك نقدم إليكم طريقة عمل المندي في وصفات سهلة وسريعة لتقدميها إلى أسرتك.

طريقة سهلة ولذيذة لعمل المندي

المكونات:

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة فلفل أسود وملح

3 ملاعق كبيرة سمن

جوزة الطيب

زيت زيتون

بصلتان

كركم

ثوم

بابريكا

ليمون

ملعقة كبيرة لبن زبادي

3 أكواب ماء

دجاجة

رز بسمتي

قرفة عيدان

طريقة التحضير

- نخلط المكونات معًا ونشوح البصلة والثوم

- ندهن جسم الفرخة الخارجي باللبن وزيت الزيتون والبهارات والسمن

- نضيف اللومي ورق الغار والكركم إلى الأرز البسمتي حتى ينضج

- توضع الفرخة في ورق الفويل في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة ونصف

طريقة عمل المندي بدون فرن

المقادير:

كيلوجرام دجاجة كاملة

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

قرفة عيدان

حبهان

قرنفل

بصلة (مقطع إلى أرباع)

فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كركم

معلقة صغيره فلفل أسود

كوب زبدة

زعفران

3 أكواب أرز بسمتي

معلقة صغيرة زعفران (مذوب بملعقة كبيرة من الماء)

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

- اسلقي الدجاج واخلطي البصل مع الثوم والقرفة

- أضيفي الحبهان واللومي والقرفة في الزيت الساخن

- أضيفي قطع الدجاج ونكهي بالكركم والفلفل الأسود واغمريه في المكونات

- أخرجي الدجاج وامزجي الزبدة والزعفران في وعاء وادهني الدجاج وضعيه على النار

- سخني الأرز وأسكبي 4 أكواب من ماء سلق الدجاج على الأرز ونكهي بالملح واتركيه حتى ينضج

- ضعي الأرز في طبق التقديم وزيني وجهه بالدجاج

طريقة عمل المندي بالمكسرات

المقادير:

دجاجة

أرز

فنجان زيت

زعفران

رشة ملح وفلفل

ملعقتان زيت

للتزيين:

لوز وزبيب وصنوبر

3 بيضات

خيار

طريقة التحضير

قطعي الدجاجة إلى نصفين واسلقيها في الماء مع الفلفل والملح

- ضعي الدجاجة مع الزعفران وادهنيها

- نشعل الفحم ثم نضع الزيت داخل الفحم ونغلق الغطاء بسرعه حتى يتبخر

- نضع اللوز ونسلق البيض ونقطع الخيار شرائح

- نضع الأرز والدجاج وزينيه بالمكسرات