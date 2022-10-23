اليوم العالمي للروماتيزم.. من أكثر عرضة للإصابة الرجال أم النساء؟.. الفرق 3 أضعاف

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل العالم اليوم في 23 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للروماتيزم، إذ أن العديد من الأشخاص بمختلف الأعمار، يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو اضطراب التهابي مزمن قد يؤثر على صحة الإنسان بوجه عام، ولا يقتصر على الآثار السلبية للمفاصل فقط، بما في ذلك الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية.

ودومًا ما يتساءل الكثيرون، عن الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بالروماتيزم، أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

من أكثر عرضة للإصابة الرجال أم النساء؟

وقبل معرفة الفئة الأكثر إصابة بالمرض، فيجب معرفة ما هو المرض، إذ أكدت الدكتورة نهى خليل أستاذ مساعد أمراض الروماتيزم والمناعة بكلية الطب قصر العيني، أن أمراض الروماتيزم هي أجسام مضادة تهاجم الجسم، وعلى رأسها المفاصل وجهاز التنفس، فهو من أمراض المناعة الذاتية، إذ يشعر مريض الروماتيزم في بداية الأعراض بآلام و تورم في المفاصل.

وأوضحت الدكتورة نهى خليل، أن المرض يعد من الأمراض الوراثية أيضًا، ويصيب جميع الأعمار.

الحماية من الإصابة بـ أمراض الروماتيزم

ونصحت الطبيبة خلال حديثها لـ «هُن» بعدة نصائح للحماية من الإصابة بـ أمراض الروماتيزم، والتي جاءت على النحو التالي:

- الغذاء الصحى المتوازي.

- التعرض للأشعة الشمس للاستفادة من فيتامين (د).

وفقًا لما ذكرته الدكتورة نهى خليل أستاذ مساعد أمراض الروماتيزم والمناعة، فإن النساء هن الأكثر عُرضة للإصابة من الرجال بنسبة تصل إلى «ثلاث مرات ضعف إصابة الرجل»، موضحة أن العلماء ذهبوا إلا أن أحد الأسباب هي الحمل والولادة.

دراسة تعزز رأي الطبيبة

وكانت دراسة سابقة، نشرها موقع «تايمز أوف إنديا» أشارت إلى أن اضطرابات المناعة الذاتية أكثر شيوعًا عند النساء من الرجال، إذ أوضحت الدكتورة أوما كومار، أخصائي أمراض الروماتيزم ورئيس قسم أمراض الروماتيزم، أن هرمون الاستروجين الموجودة لدى السيدات، هو الذي يؤدي بدوره إلى الالتهابات في المفاصل، ما يجعله أكثر خطورة على النساء من الرجال، وذلك في حالة مهاجمة الخلايا الذاتية.