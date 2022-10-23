هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الأرز يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذر أخصائي التغذية الروسي أليكسي كوفالكوف، من خطر الإصابة بمرض السكري بسبب تناول الأرز يوميا.

ويكشف الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك"، لماذا يشكل تناول الأرز يوميا خطورة على الصحة، وكيف يمكن تقليل هذه الخطورة، إذا كان الشخص معتادا على تناول هذه المادة الغذائية.

ووفقا له، الخطر الرئيسي للأرز هو احتوائه على نسبة عالية من النشا، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويقول، "إذا أخذنا الأرز ووضعناه في إناء فيه ماء مع بضعة قطرات من اليود، سوف نرى ان لون الماء يتحول إلى اللون الأسود، بسبب تفاعل اليود مع النشا".

ويضيف: "هذا النشا يتحول في جسم الإنسان إلى غلوكوز، الذي يرفع مستوى السكر في الدم. لذلك يضطر البنكرياس إلى إفراز كمية كبيرة من الأنسولين، وهذا يؤدي عاجلا أم آجلا إلى ما يسمى بتحمل الأنسولين، إي فترة ما قبل الإصابة بمرض السكري. ولاحقا يمكن ان يتطور النوع الثاني من السكري إلى مرض السكري المعتمد على الأنسولين".

ويضيف، تظهر هذه المخاطر، عندما يتناول الشخص الأرز يوميا. ولتقليل هذه المخاطر ينصح الخبير بتناول أنواع الأرز، التي مؤشر نسبة السكر فيها منخفض. (مؤشر نسبة السكر في الدم، هو مؤشر يميز معدل ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول منتج معين).

ويقول، " هذا المؤشر منخفض في الأرز المعالج بالبخار، كما أنه منخفض في أنواع بسمتي، والأرز المخصص لتحضير البلوف".

وينصح الخبير كل من يعاني من ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم الامتناع عن تناول الأرز. أما الذين لا يعانون من هذه المشكلة فيمكنهم تناول الأرز دون خوف.

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