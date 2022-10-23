فجر-- أنواع الشيكولاتة الفرنسية ومكوناتها.. تاريخ في التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشتهر فرنسا بأنواع كثيرة ومميزة من الشيكولاتة حتى أنها يُطلق عليها جملة «فرنسا علبة شيكولا مُغلفة» فمن أشهر أنواع الشيكولاتة فيها، شيكولا الكرز التي تُصنع في بوردو وتتنوع تلك الشيكولا بين الكرز الحلو والكرز الحامض، وهناك أنوع أخرى في الجنوب الفرنسي تشبه صخورها، فعلى الرغم من أختلاف تلك الشيكولاتة عن غيرها واعتماد بعض المناطق الفرنسية على مكونات أخرى في تحضير الشيكولاتة، إلا أنها تظل بين الأشهر في العالم وتنتشر مصانع الشيكولاتة في جميع أنحاء فرنسا حتى أنها تحكي قصصها التاريخية.

أنواع الشيكولاتة الفرنسية

في الجنوب الفرنسية تشتهر مدينة بوردو بمصانع الشيكولاتة المكونة من الخرز بنوعيه الحلو والحامض، وعلى الرغم أنها قد تُخالف المجتمع الشرقي في بعض مكوناتها، إلا أنها يمكن صناعتها بشكل مميز والاستغناء عن نسبة الكحول التي يُضيفها المجتمع الفرنسي بها، وتعتبر الطريقة الشرقية لها هي اختيار النوع المفضل للكرز وتجفيفه ثم يُغمس بالسكر الناعم وتوضع كاملة في الشيكولاتة السوداء أو البيضاء ويترك بالثلاجة لمدة ساعتين أو حسب الرغبة حتى تصبح الشيكولاتة على الكرز مجرد قشرة تكسر بسهولة، وفقًا لموقع «فرانس 24».

شيكولاتة الجنوب تشبه صخور البحر

في جنوب فرنسا يشتهر نوع آخر من الشيكولاتة مصنوعة من الحليب والكاكاو والسكر وقشور البرتقال واللوز المحمص، يتم مزج اللوز والسكر معًا وتحميصهم ثم مزج باقي المكونات بدقة حتى تشبه صخور البحر، بعد صناعة ذلك النوع من الشيكولاتة تصبح مُقرمشة ويتهافت عليها سكان الجنوب في الأعياد وبيع الآلاف منها.

في مدينة مونتر بون في جنوب فرنسا، قامت إحدى الشركات بصناعة نوع من شيكولاته البندق يحمل اسم وتاريخ المدينة، تتكون الشيكولاتة من كرات البندق المحمصة بشيكولاتة داكنة تُغلف بطبقة رقيقة من السكر، وتحكي جزءًا من تاريخ سكان المدينة التي تعود إلى 1621 حين قاومت المدينة هجمات لويس الـ 13 في حصار لاروشيل، واحتفالًا بنجاح المقاومة تم تصنيع تلك الشيكولاتة، بالإضافة إلى أنواع أخرى يدخل في صناعتها قصب السكر.