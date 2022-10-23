في شهر التوعية بسرطان الثدي.. اعرفي الفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي فتضاعف الدولة المصرية مجهوداتها في توعية كل مصرية بأن صحتها جزء أساسي من أمان واستقرار وصحة المجتمع، وتنقسم الأورام إلى نوعين الحميد والخبيث.

قال الدكتور فؤاد عبد الشهيد فؤاد أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة لـ«هن» إن الأورام الحميدة تختلف عن الأورام الخبيثة في الثدي، فالأورام الحميدة هي الأكثر شيوعًا وتكون أورام ليفية تتكون معظمها في السن الصغير، وعبارة عن تكيسات محدودة في الثدي في سن الأربعينات ولا تنتشر ولا تضر المريض، في بعض الأحيان فقط تحتاج إلى جراحة والبعض يحتاج إلى متابعة فقط.

وأضاف عبد الشهيد أن الأورام الليفية تحتاج إلى استئصال أحيانًا حتى لا تتحول إلى أورام خبيثة لأنها تكبر بالتدريج، ولكن الأورام الخبيثة تأتي في كل الأعمار وليس لها حاجز ويترتب عليها أعراض من السهل التعرف عليها.

أعراض وجود ورم خبيث في الثدي

- تورم الثدي وإحمراره أو حدوث تغيرات في لون الجلد.

- حدوث تَغيّرات في عادات الإخراج.

- خروج إفرازات من الثدي.

- تغير في حجم وشكل الثدي أو تجعد في الجلد.

وأكد عبد الشهيد أنه يجب سرعة الكشف إذا زاد حجم التورم لأن الورم الخبيث له شكل معين لا يظهر إلا في الأشعة، لذلك عليك بالفحص مبكرًا حتى لا يصعب استئصاله ويتم التدخل الجراحي أو الكيماوي.

عادات ترفع معدلات الإصابة

ولكل مرض عادات تزيد من الإصابة به لذلك عليك أن تحذري العادات لأن لها تزيد خطر الإصابة، بحسب موقع BEST LIFE إن عدم الحفاظ على النظام الغذائي قد يسبب حدوث سرطانات الثدي لأن الاستهلاك المفرط من الأحماض الدهنية المشبعة واللحوم الحمراء تعمل على خطر الإصابة بالسرطان لأنه يزيد من التكيسات.

- تأخر سن الزواج والرضاعة قد يزيد من النسبة أكثر.

- عدم القدرة على إدارة التوتر.

- القرب من أي منفذ به مواد كيميائية ككثرة استخدام البخور.