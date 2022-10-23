توقعات الأبراج وحظك اليوم 23-10: احذر الحسد.. ومكاسب مادية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

- برج الحمل:

مهنيًا: بعد طول انتظار تؤتي اليوم ثمار جهودك في العمل.

عاطفيًا: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك بشريكك.

مالياً: الوقت مناسب لإجراء بعض التغييرات لزيارة أرباحك.

- برج الثور:

مهنيًا: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.

عاطفيًا: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود والتفاهم بينكما.

مالياً: تتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.

- برج الجوزاء:

مهنياً : عليك طلب إجازة من عملك، لأخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك

عاطفياً: عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.

مالياً ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك

- برج السرطان:

مهنياً: تحتاج إلى السفر لتغيير روتينك اليومي.

عاطفياً: تسيطر عليك رغبه تأجيل مقابلة شريك حياتك

مالياً: طاقتك الجسدية مرتفعة، ما يساعدك على زيادة دخلك.

- برج الأسد:

مهنياً: حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.

عاطفياً: شريكك يمر بأزمة مالية وهذا يجعله يشعر بالضيق

مالياً: فكر في الأمر بعناية، لتسديد الديون المتراكمة.

- برج العذراء:

مهنياً:قد يعمل عقلك لوقت إضافي من أجل حل الألغاز.

عاطفياً:تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة

مالياً: تمتلك فرصة للحصول على مكسب مالي.

- برج الميزان:

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.

عاطفياً: زيادة مشاكلك مع شريكك ، تشعرك بالإحباط لذا فكر في الحلول بهدوء

مالياً: تحتاج اليوم إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

- برج العقرب:

مهنياً: تستمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك مع زملائك في العمل.

عاطفياً: تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.

مالياً: تبذل جهدًا لتصفية ذهنك، للتفكير في الأزمة المالية التي تمر بها.

- برج القوس:

مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الحقد المسيطرة عليك.

عاطفياً: تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك

مالياً: تحتاج اليوم إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

- برج الجدي:

مهنياً : لتحسين وضعك المادي، فكر في العمل بدول مختلفة.

عاطفياً: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن شريكك في العمل.

مالياً: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.

- برج الدلو:

مهنياً : حاول أن تقوم بترتيب أفكارك حتى تصل إلى نتائج مبهرة.

عاطفياً: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك

ماليًا: يؤدي إحداث بعض التغييرات في المنزل إلى زيادة إنفاقك للأموال.

- برج الحوت:

مهنياً: تتحسن جميع أحوالك المالية، لذلك احذر من الحسد.

عاطفيًا: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.

ماليًا: تساعد علاقاتك القوية في زيادة أرباحك.