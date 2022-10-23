توقعات الأبراج وحظك اليوم 23-10: احذر الحسد.. ومكاسب مادية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
- برج الحمل:
مهنيًا: بعد طول انتظار تؤتي اليوم ثمار جهودك في العمل.
عاطفيًا: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك بشريكك.
مالياً: الوقت مناسب لإجراء بعض التغييرات لزيارة أرباحك.
- برج الثور:
مهنيًا: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.
عاطفيًا: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود والتفاهم بينكما.
مالياً: تتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.
- برج الجوزاء:
مهنياً : عليك طلب إجازة من عملك، لأخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك
عاطفياً: عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.
مالياً ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك
- برج السرطان:
مهنياً: تحتاج إلى السفر لتغيير روتينك اليومي.
عاطفياً: تسيطر عليك رغبه تأجيل مقابلة شريك حياتك
مالياً: طاقتك الجسدية مرتفعة، ما يساعدك على زيادة دخلك.
- برج الأسد:
مهنياً: حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.
عاطفياً: شريكك يمر بأزمة مالية وهذا يجعله يشعر بالضيق
مالياً: فكر في الأمر بعناية، لتسديد الديون المتراكمة.
- برج العذراء:
مهنياً:قد يعمل عقلك لوقت إضافي من أجل حل الألغاز.
عاطفياً:تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة
مالياً: تمتلك فرصة للحصول على مكسب مالي.
- برج الميزان:
مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.
عاطفياً: زيادة مشاكلك مع شريكك ، تشعرك بالإحباط لذا فكر في الحلول بهدوء
مالياً: تحتاج اليوم إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.
- برج العقرب:
مهنياً: تستمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك مع زملائك في العمل.
عاطفياً: تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.
مالياً: تبذل جهدًا لتصفية ذهنك، للتفكير في الأزمة المالية التي تمر بها.
- برج القوس:
مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الحقد المسيطرة عليك.
عاطفياً: تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك
مالياً: تحتاج اليوم إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.
- برج الجدي:
مهنياً : لتحسين وضعك المادي، فكر في العمل بدول مختلفة.
عاطفياً: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن شريكك في العمل.
مالياً: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.
- برج الدلو:
مهنياً : حاول أن تقوم بترتيب أفكارك حتى تصل إلى نتائج مبهرة.
عاطفياً: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك
ماليًا: يؤدي إحداث بعض التغييرات في المنزل إلى زيادة إنفاقك للأموال.
- برج الحوت:
مهنياً: تتحسن جميع أحوالك المالية، لذلك احذر من الحسد.
عاطفيًا: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.
ماليًا: تساعد علاقاتك القوية في زيادة أرباحك.