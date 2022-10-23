حدث نادر.. زرافة تقتل رضيعة حتى الموت - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حدث نادر، تسببت زرافة في قتل طفلة "دهسًا" حتى الموت، وأُصيبت والدتها بجروح خطيرة، اعتقادًا أنها تحمي صغيرها في حديقة سفاري، في جنوب افريقيا.

كانت الأم المأساوية البالغة من العمر 25 سنة، وابنتها البالغة من العمر 16 شهرًا يقيمان في مزرعة "كولوني جايم بارك"، في إقليم كوازولو ناتال، شمال شرق ديربان، بجنوب افريقيا.

ووفقًا لصحيفة "nypost"، الأم وابنتها لم تكنا سائحين في حديقة الحيوانات، ولكنهما كانتا عائلة محلية تقيم مع والدهما الذي كان يعمل في المنطقة.

وقال ملازم الشرطة الذي يدعي "نقوبيل مادلالا": "نُقلت الطفلة إلى أقرب مستشفي حيث توفيت، وٌنقلت الأم، التي لم يتم الكشف عن هويتها أيضًا، إلى المستشفى في حالة حرجة".

وتقول الحديقة على موقعها على الإنترنت إنه يمكن للزوار الاستمتاع بلقاءات قريبة مع الحيوانات أثناء المشي أو ركوب الدراجات في المسارات العديدة، ومن المعروف عن الزرافات هي أطول الثدييات في العالم وليست ذات هجوم عنيف أو عدواني.

وأضافت: "تعد هجمات الزرافة نادرة الحدوث، وغالبًا ما تحدث عندما تحمي الإناث صغيرها".

وهذه ليست الحادثة الأول، في عام 2018، تعرضت زوجة العالم البريطاني سام ويليام وابنه للدهس من قبل أنثى زرافة في حديقة "وايلد لايف" في جنوب إفريقيا.

وقبل بضعة أشهر، قُتل مصور الحياة البرية كارلو كارفالو، 47 سنة، أثناء تصوير برنامج تلفزيوني، "Wild at Heart" ، عندما ضربته زرافة برقبتها الطويلة.

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