«مناشف الحمام» آخر حيلة لتهريب الذهب في الهند «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

محاولات تهريب المواد باهظة الثمن أمر يحرص عليه الكثير من المحتالين حول العالم، فمؤخرًا، أحبطت السلطات الهندية محاولة تهريب غريبة لقطع من الذهب، وذلك من خلال استخدام كميات من مناشف الحمام بمطار كوشي الهندي الدولي.

مناشف مبللة تكشف سر التهريب

وكشفت صحيفة «تايمز» الهندية، أن الشخص المسؤول عن محاولة تهريب الذهب التي تم إحباطها، أصبح مشبوهًا به بعدما تم العثور على مناشف مبللة في إحدى الحقائب التي كان يحملها بين يديه.

وعقب فحص الحقيبة تم العثور على حيلة ذكية لإخفاء الذهب، من خلال تحويله لسائل وغمس المناشف به، وسرعان ما اعترف المتهم عقب القبض عليه أنه قد غمس مناشف الحمام في الذهب السائل قبل تعبئتها بشكل نظيف وتخزينها في حقيبته.

محاولة تهريب فاشلة

ومن ناحيتهم قال مسؤولو الجمارك إن المهربين يتجهون إلى أساليب مبتكرة لتهريب الذهب في أعقاب زيادة اليقظة من قبل الجمارك الجوية ضد تهريب الذهب عبر المطار، لكن اللجوء لحيلة المناشف المنزلية هذه المرة قد أوقعت بإحداهم، وذلك بعدما أثيرت الشكوك نحوه بسبب حمله لكميات منها وهي مبللة،

وسرعان ما كشفت التحريات عن أن الكمية الدقيقة من الذهب التي يمكن استعادتها من هذه المناشف لا يمكن معرفتها إلا بعد عملية استرداد مكثفة، كما قال المسؤولون إن الذهب كان مطليًا بطريقة تمتصه في القفازات البيضاء التي يرتديها المسؤولون، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تهريب الذهب عبر المطار بهذه الطريقة الغريبة.