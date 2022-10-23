الامارات | «جائزة الشارقة لحقوق النشر» تكشف عن القائمة القصيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الشارقة للكتاب القائمة القصيرة من المرشحين للفوز بـ«جائزة الشارقة لحقوق النشر» في نسختها الأولى، التي أطلقتها في وقت سابق من هذا العام، بهدف تكريم الإسهامات الرائدة لخبراء حقوق النشر في تعزيز هذا القطاع العالمي، ودعم فرص نمو أعمالهم.

وتضم قائمة المرشحين في الفئة الأولى المخصصة لـ«خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر»: إلين برنتون - راوندينغ من بونيير بوكس البريطانية، وغابرييل نييتو، من إديتوريال بلانيتا، المكسيكية، وأحمد محمد رشاد من الدار المصرية اللبنانية.

وفي فئة «المهنيين المستقلين والعاملين مع وكالات متخصصة في بيع حقوق الكتب للناشرين ومانحي التراخيص»، فتضم القائمة: بيناس بيرانتاس من وكالة بوك سماغلرز، الليتوانية، وأيوفي لينون ريتشي، من وكالة لينون ريتشي، الجنوب إفريقية، وماورو سبانيول، من بوكس - إيفريوير، البريطانية. وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، جاء الإعلان عن أسماء المرشحين خلال حفل عُقد على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الـ74 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، حضرته مجموعة كبيرة من الناشرين من أنحاء العالم. وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، في كلمة له خلال الإعلان عن أسماء المرشحين: «يمثل حجم الاهتمام الكبير بالجائزة في عامها الأول، تجسيداً حيّاً لريادة الشارقة في دعم صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، بجهود نوعية ذات أثر مستدام، تعزز من الأدوار المركزية والمهمة لكل العاملين في قطاع النشر من مؤلفين وناشرين ووكلاء أدبيين وموزعين وغيرهم من أصحاب المصلحة». ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في اليوم الأخير من مؤتمر الناشرين الذي ينظم بين 30 أكتوبر والأول من نوفمبر قبيل فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من الثاني حتى 13 نوفمبر المقبل.