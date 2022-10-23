الامارات | جناح «محمد بن راشد للمعرفة».. محطة جذب في «فرانكفورت للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في جناحها المتميز، واصلت مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة حواراتها الثرية، التي تنظمها في الدورة الـ73 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي تقام فعالياته في الفترة بين 19 و23 الجاري، تحت عنوان «الكلمات تربط العالم»، بمشاركة 7500 عارض من 100 دولة حول العالم.

وعقدت المؤسسة، خلال اليوم الثالث للمعرض، جلستين حواريتين ضمن سلسلة «حوارات المعرفة 2022»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشريك المعرفي. وحظي جناح مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في المعرض بإقبال لافت من الزوار، الذين حرصوا على التعرف إلى مبادرات المؤسسة، وما تقدمه من إصدارات وتقارير. وتشارك المؤسسة في «فرانكفورت للكتاب» ببرنامج حافل ومتنوع، خلال المعرض الذي يشهد عقد أكثر من 4000 فعالية وجلسة نقاشية وندوة حوارية مع كبار صنّاع النشر والكتّاب.