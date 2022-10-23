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الامارات | سيخ كباب يثير حيرة رجال الشرطة في ألمانيا

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فرانكفورت - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن من الصعب تجنب دونر كباب (شاورما اللحم) في ألمانيا، ويبدو أن اللفائف المليئة بلحم الضأن المقطعة على الشوايات العمودية العملاقة باتت تباع في كل زاوية.

ومع ذلك، بلغ الأمر مداه مع إحدى السيدات، أول من أمس، عندما تعرضت سيارتها لحادث مع أحد أسياخ الكباب.

وقالت الشرطة إن المرأة (38 عاماً) لم تستطع تجنب الاصطدام بعقبة غير عادية، أثناء قيادة سيارتها في بلدة لينز أم راين الشرقية الصغيرة، إذ انتهى الأمر بسيخ الكباب تحت السيارة، ما جعلها عاجزة عن الحركة.

ولم يتضح بعد كيف انتهى المطاف بذلك السيخ على الطريق. وقالت السلطات إنه سيتعين على الشرطة «زيارة العديد من مطاعم الكباب القريبة كجزء من التحقيق».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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