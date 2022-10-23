الامارات | جديد تايلور سويفت يضع «سبوتيفاي» في ورطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبّب الألبوم العاشر للمغنية الأميركية تايلور سويفت «ميدنايتس»، الذي يجسّد عودتها التدريجية إلى موسيقى البوب، في أعطال على خدمة «سبوتيفاي» في أكثر من بلد، لدى إصداره على منصة البث الصوتي، منتصف ليل الخميس الماضي.

ونشر كثيرون من المعجبين المغتاظين لقطات لتنبيه ظهر على شاشاتهم، نصّ على الآتي: «حصل خطأ ما. حاول مرة أخرى». وغالباً ما كانت هذه المشكلة الفنية تُحَلّ في غضون ساعة. وما لبث الألبوم المرتقب أن حقق نسبة استماع كبيرة على المنصة التي أعلنت بعد ظهر أول من أمس عبر «تويتر» أن «تايلور سويفت حطمت الرقم القياسي لأكبر عدد من المستمعين إلى ألبوم في يوم واحد».

وعلّقت المغنية على ذلك بتغريدة، جاء فيها: «كم أنا محظوظة بأنكم تفعلون شيئاً مذهلاً». وتتمحور الأغنيات الـ13 في الألبوم بالكامل على موضوع منتصف الليل.