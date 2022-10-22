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طريقة عمل الفريسكا الإسكندراني في المنزل.. «هاتي البحر لحد عندك»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفريسكا الإسكندراني

مع اقتراب فصل الشتاء، تبحث العديد من ربات المنازل عن طريقة عمل الفريسكا الإسكندراني في المنزل، إذ تبدأ في الاختفاء تدريجيًا من الأسواق، التي تنتشر فيها بفصل الصيف خاصة على شواطئ البحار، ما يدفع البعض لتحضيرها وصُنعها في المنزل. 

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طريقة عمل الفريسكا الإسكندراني

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل الفريسكا الإسكندراني بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الفريسكا الإسكندراني

نصف كوب من الزبدة

كوب من السكر البودرة

3 بياض بيض

ملعقة فانيلا

كوب ونصف دقيق

كوب حليب دافئ

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة صغيرة باكينج بودر

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لحشو الفريسكا

ربع كوب من العسل

4 ملاعق كبيرة جوز هند

4 ملاعق كبيرة زبيب

4 ملاعق كبيرة بندق

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة

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طريقة عمل الفريسكا الإسكندراني

في البداية، أذيبي الخميرة في الحليب الدافئ جيدًا، دون أن تصبح متكتلة. 

اخلطي الزبدة مع السكر البودرة  بمضرب بيض كهربائي جيدًا.

أضيفي بياض بيضتين ورشة الملح والفانيلا، واخفقيهم جيدًا حتى يصبح القوام متماسكا. 

أضيفي الدقيق والباكينج بودر، واستمري في الخلط حتى يصبح العجين متماسكًا.

ضعي خبيط الحليب الدافئ والخميرة الفورية، واخلطي المكونات جيدًا.

سخني الفرن على درجة 220 مئوية.

أحضري «صاج» عليها ورق الخبز، وادهنيه بطبقة من الزيت وسكر البودرة ثم ضعي كمية من العجين.

افردي العجيب بالسباتيولا.

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ادهنيها بالفرشاة بطبقة من بياض البيضة.

ضعي الصينية في الفرن الساخن لبضع دقائع.

على الجانب الآخر، حضري الحشو، قومي بتسخين العسل مع سكر البودرة والمكسرات، وقلبيهما جيدًا.

قطعي الفريسكا، ثم ضعي طبقة من المكسرات، وصبي عليها العسل، وطبقة أخرى من الفريسكا.

اتركيها تبرد وقدميها لأسرتك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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