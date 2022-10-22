للرجال.. مشروب لا تتوقعه يعزز القدرة الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني بعض الرجال من انخفاض الرغبة الجنسية أو الضعف، لكن هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعدنا على علاج هذه المشكلة.

ووفقا لما جاء في موقع Times of India، يمكن لمشروب الزبيب المجفف والحليب أن يعزز القدرة الجنسية للرجال، بل ويعالج ضعف الانتصاب ويعزز صحة الحيوانات المنوية.

ويضيف الموقع أن هذا المشروب قد يساعد على زيادة القدرة الجنسية للرجال، بفضل الزبيب الذي يعزز الرغبة الجنسية لاحتوائه على حمض الأرجينين Arginine الذي يساعد في علاج ضعف الانتصاب.

مشروبات أخرى تعزز القدرة الجنسية

عصير الصبار

وفقًا لبعض الدراسات، فإن عصير الصبار لديه القدرة على زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة الأساسي، يمكن أن يؤدي شربه إلى زيادة الطاقة الجنسية وزيادة الرغبة، فهو مفيد أيضًا لصحتك بشكل عام.

عصير الرمان

أظهرت إحدى الدراسات أن عصير الرمان لديه القدرة على تحسين الضعف عند الرجال لأنه يحتوي على تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة، مما يحسن الدورة الدموية، ويمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحليب

هل سبق لك أن تساءلت عن سبب إعطاء كأس من الحليب للعروسين في ليلة زفافهما؟، لأنه يساعدك في الحصول على دافع جنسي صحي، إنه ملئ بالعناصر الغذائية ويوفر طاقة فورية.

الموز

غني بالإنزيم المعروف باسم البروميلين، يمكن للموز أن يعطيك طاقة جنسية، لذلك يُنصح بتناول مشروب الموز كل يوم لاحتوائه على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي توفر الطاقة والقدرة على التحمل، يمكنك أيضًا شرب حليب الموز.

البطيخ

غني بحمض أميني يسمى L-citrulline ، البطيخ لديه القدرة على تقوية قدرتك الجنسية وتنشيطها، ويتم تحويل L-citrulline الموجود في البطيخ إلى L-arginine في جسمك وهذا المركب يحفز إنتاج أكسيد النيتريك، مما يحسن تدفق الدم إلى الجسم.

اقرأ أيضا:

نائب يتحدى وزير هندي ويخسر 32 كيلو من وزنه في 8 أشهر.. ما القصة؟

مفاجأة غير متوقعة بين ركاب على متن طائرة.. ماذا حدث؟

صاحب عمل يهادي موظفيه بسيارات ومبالغ باهظة: "حاجة بسيطة بشجعهم بيها"

مفاجأة مرعبة لطلاب داخل أتوبيس مدرسي بالهند.. ما القصة؟

لسبب غريب.. سيدة ممنوع قبولها في أي وظيفة