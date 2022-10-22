بإطلاله تتعدى الـ 100 ألف جنيه .. درة بلوك ساحر في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



نشرت الفنانة درة ريل لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، واعتمدت على إطلالتها بالكامل من dolcegabbana.



حيث ارتدت فستان سك ميدي باللون الأسود، وأسفله توب بأكمام طويلة بنفس اللون، ووصل سعر كلاهما إلى 1900 يورو، ما يصل إلى 37 ألف جنيه مصري.



ونسقت مع الإطلالة كلاتش بطبعات حيوانية، وصندل عالي بنفس الشكل، ووصل سعر كلاهما 3300 يورو، أي ما يصل إلى 64 ألف جنيه مصري.



واختارت أن تكون المجوهرات عبارة عن أقراط كبيرة أيضًا من نفس البراند.



واعتمدت على وضع مكياجًا تكمن قوته في أحمر الشفاة باللون الأحمر،وتركت شعرها منسدلًا على أحد الأكتاف.



ونالت الإطلالة العديد من التعليقات تمثلت فيما يلي : " ما أحلاكي"، "يقبرني جمالك"، "الملكة".