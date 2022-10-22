لماذا يظهر لحم الدجاج وكأنه يحتوي على دماء بعد الطهي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تتعرض الكثير من ربات المنزل أثناء طهي الدجاج إلى مشكلة ظهور لون لحم الدجاج وكأنه يحتوي على دماء بعد طهيه، ما قد يؤدي في النهاية إلى وجود اللحم الملاصق للعظام بني اللون، وبالتالي الشعور بعدم الرغبة في تناولها.

وتوضح الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال منشور بها عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك", أن الدجاج صغير السن الذي يتراوح ما بين 6 و8 أسابيع من العمر لديه عظام مجوفة أرق وأكثر مسامية من الدجاج الأكبر سنا، لذلك يكون النخاع العظمي الخاص به غير كامل التكلس ومحتواه من الدماء أعلى.

وتابعت: "عند الطهي ، يتسرب النخاع الأرجواني اللون والذي يحتوي على الميوجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن تخزين الأكسجين إلى اللحم، ويتسبب في احمرار اللحم وظهوره كأنه نيء وغير مطهو مهما كانت درجة الحرارة التي يتم الطهو عليها".

وأضافت: "قد يظهر لون اللحم الملاصق للعظام غامق مائل الى اللون البني وكأنه فاسد، وهي ظاهرة طبيعية في الدجاج صغير السن، إلا إذا كان اللحم رائحته كريهة وأنسجته غير متماسكة، لذا يعد في هذه الحالة فاسد".

وذكرت "زكي" بعض النصائح لربات البيوت لتفادي هذه الظاهرة خاصة إذا كانت تظهر لهن باستمرار، فيما يلي:

- من الأفضل نزع العظام من الدواجن قبل طهيها.

تغيير الوسط الحامضي PH وزيادته لتقليل هذه الظاهرة وذلك عن طريق، تتبيل الدواجن وإضافة الخل او الليمون بكمية كافية، مما يقلل ظهور اللحم الوردي الغير صالح للاستهلاك.

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