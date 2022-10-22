5 نصائح للتعامل مع تفريغ حب الشباب باليد.. «لو فرقعت»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعاني العديد من الفتيات من ظهور الحبوب السوداء أو البيضاء في الوجه، خاصة الحبوب الجافة ذات الرؤوس، التي تمتلئ ببعض السوائل، ودومًا ما ينصح أطباء الجلدية بضرورة عدم الضغط عليها حتى لا تنتقل العدوى لباقي أجزاء الوجه،، إلا أن بعض الفتيات قد يصل بهن الحال للضغط عليها «فرقعتها» للتخلص منها، لكنها تترك آثارًا جانبية والتهابات كبيرة.

ويتساءل الكثير عن الطريقة الصحيحة للاعتناء بالوجه ومحيط ومكان الحبوب عقب التخلص منها بهذه الطريقة لتجنب الالتهابات.

وإليكِ 5 نصائح أوردها الموقع الهندي «boldsky» للتخلص من تلك الآثار.

كيف تعتني بالحبوب حال الضغط عليها؟

إذا قمت بفرقعة الحبوب، والضغط عليها، بالطبع ستحدث عدة ندبات يصعب علاجها أكثر من البثور، لذا إليكِ عدة نصائح للعناية بها حتى لا تتفاقم الآثار الجانبية.

1- غسل اليدين

بعد الضغط على الحبوب، فإن الخطوة الأولى هي غسل يديك جيدًا بصابون مضاد للبكتيريا.

2- تجفيف البثور

عليك تجفيف السائل الذي ينبعث من أثر الضغط على الحبوب.

3- تنظيف بقايا الحبوب

عليك التعامل مع بقايا الحبوب، من خلال وضع طبقة بسيطة من الغسول المائي لحب الشباب دون أن يحتوي على الكثير من المكونات النشطة.

4- غلق المسامات

استخدام مكعب ثلج ملفوف في منشفة ورقية نظيفة ومرريه على وجهك، فهو طريقة فعالة لتهدئة الجلد المحيط بالحبوب المنبثقة.

5- تهدئة البشرة

استخدم مرطبًا يحتوي على البانثينول أو خلاصة الشوفان، لأنها مناسبة لعلاج الجلد الملتهب.

لا تهمل استشارة طبيب الجلدية

على الرغم من الإسعافات الأولية المطلوبة، قد يكون من المناسب طلب مشورة طبيب الأمراض الجلدية إذا كنت تبحث عن المزيد من الحلول طويلة المدى.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، خلال حديثه لـ «هُن» من الضغط على الحبوب، وخروج السائل منها، ناصحًا باستخدام الأدوية أو المحلول الملحي للتخلص منها بشكل صحيح.