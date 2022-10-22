حكاية آسيوية ظهرت على الدولار الأمريكي لأول مرة.. حاربت العنصرية وتمسكت بأصولها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد قرابة الـ100 عام منذ بداية عملها في السينما الأمريكية تحدت فيهم التمييز والعنصرية ضد العنصر الآسيوي وأصبحت رمزًا للأناقة في عالم الموضة، قررت دار سك العملات الأمريكية وضع صورة «آنا ماي وونج» الفنانة الأمريكية من أصل آسيوي، على الدولار بداية من الإثنين المقبل لتصبح أول سيدة آسيوية توضع صورتها على الدولار الأمريكي بجانب خمس سيدات رائدات في العلوم والثقافة سبقنها في الأعوام السابقة.

من هي آنا ماي وونج التي طبعت صورتها على العملة الأمريكية؟

بتسريحة شعر تعود لأربعينات القرن الماضي عُرفت بها الممثلة الأمريكية من أصول أسيوية التي فارقت عالمنا في الخمسينات من عمرها في بداية حقبة الستينات وملامح سيطر عليها الطابع الآسيوي، ظهرت السيدة آنا ماي وونج على عملت الدولار التي سوف تخرج للبنوك بداية من يوم الإثنين المقبل، بدأت «وونج» في مجال التمثيل وتميزت فيه رغم رفض المجتمع الأمريكي لها آنذاك لتصبح أول نجمة صينية في صناعة السينما الأمريكية، وعملت بعدها مع شخصيات أيقونية شهيرة منها مارلين ديتريش، وجوان كروفورد، ولورنس أوليفييه، كما أنها ظهرت على خشبة مسارح لندن ونيويورك، وفقًا لموقع «CNN».

بدأت التمثيل صغيرة وأصبحت أيقونة للموضة

وُلِدت «وونج» في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لوالدين صينيين، بدأت التمثيل في الـ14 من عمرها، ولعبت دورًا بطوليًا في فيلم «The Toll of the Sea» بعد 3 أعوام من بداية عملها تحديدًا في عام 1922، انتقلت بعدها إلى أوروبا في عشرينيات القرن الـ20، ولكنها عادت إلى الولايات المتحدة، أما بالنسبة لأناقتها فقد جعلتها مع ملامحها الهادئة رمزًا للموضة، فقد مزجت بين الفساتين الصينية التقليديّة التي تنقل تمسكها بتراثها، وإطلالات عصرية بلمسات غربية.

أما بالنسبة لتزيين عملة الدولار بصورتها تكريمًا لها، تزينت العملات فئة الربع دولار هذا العام بصور رائدات منهم الشاعرة والناشطة مايا أنجيلو، وأول امرأة أمريكيّة في الفضاء، سالي رايد، وزعيمة قبيلة «شيروكي» ويلما مانكيلر، والمدافعة عن حقوق المرأة، نينا أوتيرو- وارين، وقالت مديرة دار سك العُملة الأميركيّة في تصريح لـCNN بعد طبع صورة «وونج» على الدولار: «تروي تصاميم العُملات قصص السيدات المُلهمات، فهؤلاء الخمسة على الدولار مساهماتهنّ محفورة بشكلٍ لا يمحى في الثقافة الأمريكيّة»