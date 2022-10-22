احذروا.. هذه العلامات في الأصابع تكشف عن الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

العلامات التي تظهر على الأظافر والأصابع، قد تكون مؤشرا على العديد من الحالات الصحية، التي يجب الانتباه لها، للحفاظ على صحتنا.

ووفقا لما جاء في موقع صحيفة ذا صن البريطانية، فإن هناك علامة في الأصابع قد تكشف عن مرض خطير، وهو السكري الذي يتسبب فى مضاعفات خطيرة ومشاكل صحية مهددة للحياة.

وكشف خبراء أن هناك عدة علامات في اليد والأصابع يمكن أن تكشف الإصابة بمرض السكري بشكل مبكر، وهي:

فطار الأظافر

الإصابة بالسكري تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطار الأظافر، حيث تتحول للون الأصفر وتصبح هشة.

احمرار الأظافر

مرضى السكري يعانون من مشاكل في الدورة الدموية، ما يسبب احمرارا حول الأظافر، ويجب أن تراقب الجلد الزائد ومدى تشبث الظفر بفراش الظفر.

خطوط بعرض الأظافر

مرضى السكري يعانون من خطوط عميقة بعرض الأظافر، وقد تبدو مثل التلال في صفيحة الظفر.

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