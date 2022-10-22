لسبب غريب.. طفل يشكو والدته للشرطة- ودر فعل غير متوقع من الظابط (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات في ولاية ماديا براديش يشكو والدته إلى الشرطة.

وجاء في الشكوى أن والدته لا تسمح له بتناول الشوكولاتة والحلويات.

وقال الطفل لامرأة شرطية: "أمي تسرق الشوكولاتة الخاصة بي".

وتابع: " وتضربني أيضا عندما أريد الحصول على الحلوى"، وفق ما أورد موقع " indiatoday".

وتظاهرالظابط بأنه مهتم جدا لشكوة الطفل، وقام بتدوين كل نقطة بعناية.

كما انفجر الموظفون الموجودون في مركز الشرطة ضاحكين بعد الاستماع إلى ما قاله الطفل الصغير.

وقال والد الصبي: "أنه ازعج والدته بإصراره على تناول الشوكولاته، فصفعته بخفة على وجهه، ثم بدأ في البكاء وطلب مني أن آخذه إلى مركز الشرطة لذلك أحضرته إلى هنا ".

وقالت نائبة المفتش بريانكا ناياك:" إن الجميع ضحكوا بعد سماع شكوى الطفل. "

ولكن بعد ذلك شرحت له أن والدته ليس لديها نوايا سيئة ثم عاد إلى المنزل.

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