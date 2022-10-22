لسبب غريب وغير متوقع.. إمرأة تحصل على تعويض على متن طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شاركت الدكتورة سيدني واتسون على تويتر مجموعة صور لها أثناء رحلتها على متن طائرة أمريكية وذكرت أنها لن تتمتع بتجربة ممتعة لأنها كانت عالقة بين راكبين بدينين وذراعاهما موضوعان على جسدها، وفقا لموقع "timesnownews".

وقالت:"من أكثر التجارب غير السارة في الحياة أن تجلس في مقعدًا سيئًا في رحلة، والأسوأ الجلوس مع ركاب ينتهكون خصوصيتك باستمرار أو يزعجونك بسلوكهم".

وتابعت: " حرفيًا أجلس بين شخصين سمينين على متن طائرة وهذا غير مقبول على الإطلاق".

وأضافت: "إذا كان الأشخاص البدينون يريدون أن يكونوا كذلك فهم أحرار، ولكن من السيء أن أكون عالقة بينهما وذراعهما ملفوفة على جسدي لمدة 3 ساعات".

وذكرت:" يتم لمس جسدي بالكامل ضد رغباتي ولا يمكنني حتى وضع مساند الذراعين على أي من الجانبين".

وقالت:" إنها سألت الرجل الموجود على اليمين إذا كان يريد تبديل المقاعد قال لها "لا".

وأوضحت الدكتورة واتسون إن الصور التي تم مشاركتها التقطت من قبل بعض الرجال من أوروبا الشرقية الذين كانوا يجلسون خلفها.

ومن المتوقع أن هذا الموضوع سرعان ما تسبب في ضجة كبيرة مع مشاركة الأشخاص تفاصيل حول تجارب مماثلة على الرحلات الجوية.

لذا عرضت شركة الطيران الأمريكية على الدكتور واتسون تعويض بقيمة 150 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 2942.62 جنيها مصريا.

واعتذرت شركة الطيران لها في خطاب قائلة :"يؤسفنا بشدة أن الرحلة قد تكون مزعجة بالنسبة لكي ولكن نحن نبذل قصارى جهدنا لتجنب المواقف غير المريحة فيما يتعلق بالمقاعد".

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