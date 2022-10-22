تفاصيل مروعة.. أم تعذب أطفالها بطرق لا يمكن لأحد أن يتخيلها - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حادثة مروعة، أُجبرت أم أطفالها توأم يبلغان من العمر 16 سنة على شرب منظف التبييض وسكبها في حلقهم وعلى جلدهم، بما في ذلك أعضائهما التناسلية، ما أدي إلى اصابتهم بحروق بالغة، وجعلهما يأكلان ويشربان فضلاتهما.

كما تعرضوا للضرب أيضًا بأسلاك التمديد، وقضبان الستاير، حيث كانوا يعيشون عراة ومقيدين في غرفة غسيل المنزل، وفقًا لما ورد في موقع

" nbcnews".

ما أدي إلى هروب الشقيقان من منزلهما في هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، عندما عُثر أحدهما على المفتاح في حقيبة والدته وأخفاه في فمه، وانتظروا الهروب في الساعة 5 صباحًا، بعد أن كانت والدتهم وصديقها نائمين، وفقًا لسجلات المحكمة.

كان كلاهما حافيي القدمين عندما أخذهما أحد الجيران، بعد أن طرقا عدة أبواب، إضافة إلى، يعانون من سوء تغذية حاد، كانا يتضوران جوعًا ويتغذيان مرة إلى 3 مرات في الأسبوع، ويعيشان على فطائر مصنوعة من الخردل.

وقالت المحكمة إنهم يعانون من جروح وكدمات وندبات على معصميهما وكاحليهم، إلى جانب أجزاء أخرى من الجسم.

وأشار الشاب لمركز شرطة مقاطعة هاريس، إن والدته أعطته ذات مرة 24 قرصًا من دواء بينادريل (وهو دواء يٌستخدم عادة لعلاج الحساسية ونزلات البرد)، لإجباره على النوم وتسببوا له في نوبة صرع.

بعد ذلك، قال إنها خفضت الجرعة إلى 20 قرصًا، وأعطت أخته أيضًا كمية غير محددة منه.

وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل، نٌقلت أطفال دنكان الـ 5 الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة إلى رعاية خدمات حماية الطفل.

كما نٌقل الأطفال إلى مستشفى لتلقي العلاج من حروق أقدامهما وأعضائها التناسلية وأجزاء أخرى من الجسد.

قرر الأطباء أنه من المحتمل أن يكون نتيجة للحرق بالماء الساخن.

وعندما ذهبت الشرطة إلى منزل دنكان، وجدوا طفلاً يبلغ من العمر 20 شهرًا ملفوفًا بالملابس ويداه مقيدتان.

وقالت شرطة ولاية لويزيانا إن الأم التي تدعي زيكيا دنكان البالغة من العمر 40 سنة، وصديقها 27 سنة، ، غادرا المنزل عندما علما أن التوأم قد هربا، لكنهما اعتقلا أثناء توقف مرور في منطقة باتون روج، وقُبض عليهما.

وأشارت المحكمة إن هناك توجيه الاتهام إلى دنكان بالاعتداء بوحشية وعنف على أطفالها.

وإن تيريل متهم بالعنف المستمر ضد الأسرة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي قٌبض على دنكان، واتهامها فيما يتعلق بإساءة معاملة أطفالها.

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