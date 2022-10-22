فيديو صادم.. طفلة تثير الرعب لثعبان سام بين يديها - ماذا حدث لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

استطاعت فتاة تبلغ من العمر 11 أن تنجو وتظل على قيد الحياة بعد أن نشرت فيديو لها وهي تحمل عن غير قصد واحد من أكثر الثعابين السامة في العالم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت أنها كانت في نزهة في نيوبورت، جنوب غرب ملبورن ، أستراليا، عندما وجدت الأفعى البني الشرقي.

وقامت بتصوير الثعبان متشابكًا حول أصابعها لأنها كانت معجبة بحجمه الصغير، دون إدراك مدى خطورته.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو، وتسبب في ذُعر الجميع، و إنهالت تعليقات رواد السوشيال لتحذير الطفلة من التعامل الافاعي بذلك الشكل، فإنها قد تكون سامة و قد تتسبب في وفاتها .

أرسل أحد أجداد الفتاة الفيديو إلى صائد الثعابين فقط، لأنه يرغب في التعرف على الزواحف.

قال صائد الثعابين الذي يدعي ستوي: "الثعابين البنية الشرقية هي أفعى عصبية وهي مسؤولة عن معظم الوفيات الناجمة عن لدغات الثعابين في أستراليا".

وتابع: "هذه الفتاة الصغيرة يمكن أن تكون قد ماتت بالفعل من لدغة من هذا الثعبان."

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعليم أطفالنا الصواب من الخطأ، والتعامل مع أي حياة برية أمر خطير، ويجب تركه للمحترفين."

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