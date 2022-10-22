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موضة ربيع وصيف 2023 للرجال: سراويل طويلة وألوان جريئة «صور»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

موضة صيف 2023

موضة ربيع وصيف 2023 بالنسبة للرجال جاءت مبكرة هذا العام، وأغلبها مستوحى من القرن الحادي والعشرين، إذ ستجعل هذا الموسم مختلفًا عن ما سبقه بما يسوحيه من تأثيرات راكبي الدراجات النارية، حيث السراويل الطويلة والألوان الجريئة، بحسب ما جاء في موقع «Vogue»، وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز موضة رجال لربيع وصيف 2023 في السطور الآتية:

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راكبو الدراجات النارية

الموضة الجدية مستوحاة من سائقي الدراجات النارية، حيث سترات السباق والقفازات والسراويل الوقائية لهم، التي تفصل دائمًا من الجلد.

الجينز الأزرق

الجينز الأزرق ليس موضة ربيع وصيف 2023 فقط، بل هو موضة كل عام وكل فصل، فهو أكثر قطعة عملية يمكن أن يحتويها خزانتك بتفصيلاتها التي لا حصر لها، بأذواقها المختلفة.

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الموضة الغربية

هذا الموسم ستكون الصورة النمطية الشهيرة في تكساس، بارزة من المصممين المشهورين، التي تتخذ أخذية رعاه البقر والقمصان الغربية موضة لها، كما أنه تم التعديل عليها لتكون بشكل عصري في موضة صيف 2022.

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صبي التزلج

مستوحاة من ملابس المتزلجين على لوح التزلج في كاليفورنيا، فهو مميز بالشورتات والسراويل الواسعة، وكذلك التيشيرتات.

الألوان الجريئة

وترى مجلة «Vogue» أنه من المهم إضافة لون جديد إلى خزانة ملابسك، لكن الأهم أن يكون هذا اللون جرئ، فيؤثر بصريًا ويجعلك مميزًا وسط الجميع.

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السراويل

تعتبر السراويل الرياضية من القطع المريحة والضرورية في خزانتك، كما تستطيع أن ترتديها في أي مكان ستكون مناسبة.

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البيجامات

بيجامات النوم أصبحت للخروج وليس للنوم فقط، فلمصممين رأي آخر في ذلك، مثل جيفنشي ووبيانكا سوندرز، حيث جعلوها من أقوى وأجدد القطع التي سوف نشاهدها بكثرة في صيف ربيع وصيف 2023.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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