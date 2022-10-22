طريقة عمل السحلب التركي في خطوات سهلة بالمنزل.. «زي الكافيهات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب دخول فصل الشتاء والشعور ببرودة الطقس، يتجه الكثير من الأشخاص لتناول المشروبات الدافئة بأنواعها المختلفة خاصة مع تحضيرها داخل المنزل، وذلك كي يتم الحصول على التدفئة المطلوبة، إذ يعد السحلب على رأس قائمة تلك المشروبات، لكن تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل السحلب التركي نظرًا لمذاقه الشهي.

ويمكن القيام بخطوات طريقة عمل السحلب التركي داخل المنزل، بمكونات بسيطة، وفي مدة زمنية قصيرة لا تستغرق وقتًا طويلًا منك.

طريقة عمل السحلب التركي

ويمكنك طريقة عمل السحلب التركي في خطوات بسيطة، وفق ما قدم الشيف حسن، ببرنامج «أكلات وتكات»، المعروض عبر شاشة «الحياة».

• المكونات

5 ملاعق من الحليب البودرة.

3 ملاعق من السكر

2 كوب من الماء

ملعقتين من النشا

ملعقتين من النشا

ملعقتين من ماء الورد

مكسرات

قرفة

جوز هند

خطوات عمل السحلب التركي

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل السحلب التركي، بوضع كمية من الماء داخل وعاء، ومن ثم ضيفي إليها كل من الحليب البودرة، والسكر، والنشا، وماء الورد.

- امزجي الخليط جيدًا، واتركيه على النار حتى يغلي لمدة 5 دقائق ويصبح ذو قوام سميك.

- ضعي المزيج في كوب، ويزين بالمكسرات والقرفة والجوز الهند.

- يقدم ساخنًا.

طريقة السحلب الأصلي

كما يمكنك القيام بطريقة عمل السحلب الأصلي داخل المنزل مثل ما تقدمه الكافيهات، في خطوات سهلة وبسيطة.

• المكونات

كوب من اللبن البودرة

كوب من دقيق الأرز

كوب من السكر البودرة

كمية من جوز الهند حسب الرغبة

3 ملاعق من النشا

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة من الفانيليا

كوبان من اللبن

• للتقديم:

زبيب

فول سوداني

خطوات تحضير السحلب الأصلي

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل السحلب الأصلي، بخلط كل من اللبن البودرة مع السكر البودرة والنشا ودقيق الأرز جيدًا.

- ضيفي الفانيليا وجوز الهند إلى الخليط، ومن ثم امزجي جيدًا.

- ضعي الخليط داخل برطمان جاف لحين الاستخدام.

- ومن ثم ضيفي السحلب إلى اللبن وضعيهم على النار، ثم يضاف السكر، وقلبي المزيج جيدًا.

- صبي الخليط داخل أكواب، ورشيه بكل من الفول السوداني وجوز الهند والزبيب حسب رغبتك.

طريقة عمل السحلب بالماء

• المكونات

ملعقتان كبيرتان من مسحوق السحلب

كوبان من الماء

5 ملاعق صغيرة من السكر

حفنة من الفول السوداني المجروش حسب الرغبة

كمية من الفستق الحلبي المجروش

خطوات تحضير طريقة عمل السحلب بالماء

- يجري غلي الماء في وعاء على درجة حرارة متوسطة.

- ارفعيه من على النار وضيفي إليه السحلب والسكر.

- قلبي الخليط لفترة حتى تحصلي على قوام كثيف وسميك.

- ضعي السحلب بكميات داخل أكواب التقديم.

- يضاف الفستق المجروش مع الفول السوداني للسحلب ويقدم ساخنًا.

كيفية تحضير السحلب الساخن

• المكونات

نصف كوب من النشا

نصف كوب من السكر البودرة

نصف كوب من السمسم المحمص

كوب من اللبن البودرة

نصف كوب من الأرز البودرة

حفنة من المكسرات المتنوعة

نصف كوب من جوز الهند الناعم

لتر لبن بارد أو ماء

زبيب

خطوات تحضير السحلب الساخن

- ابدأي خطوات طريقة عمل السحلب الساخن بمزج كل من جوز الهند، والكسر البودرة، والنشا، والأرز، واللبن البودرة، والسمسم، وحفنة المكسرات المشكلة، وضعي الخليط داخل برطمان محكم الغلق جيدًا.

- قومي بأخذ حوالي 4 ملاعق من الخليط الذي قومتي بتحضيره، وذوبيه جيدًا داخل لتر اللبن البارد أو الماء.

- في الخطوة التالية والأخيرة، يوضع الخليط على النار حتى يصبح ذو قوام سميك ومتماسك بعض الشيء.

- قدمي السحلب ساخنًا في أكواب، ويزين حسب رغبتك بالمكسرات والزبيب.