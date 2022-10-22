لن تتوقع.. تناول هذه الأطعمة الـ 7 يصيبك بالتسمم الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحدث التسمم الغذائي عندما يستهلك الأشخاص طعامًا ملوثًا بالبكتيريا أو الطفيليات أو الفيروسات أو السموم الضارة، ويُعرف أيضًا باسم الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض مثل: تقلصات المعدة والإسهال والقيء والغثيان وفقدان الشهية.

وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب تسممًا غذائيًا أكثر من غيرها، خاصةً إذا تم تخزينها أو تحضيرها أو طهيها بشكل غير صحيح، نذكرها لكم وفقاً لموقع "healthline" المعني بالصحة.

- الدواجن:

تتعرض الدواجن النيئة وغير المطهية جيدًا مثل الدجاج والبط والديك الرومي لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي، وهذا يرجع إلى نوعين من البكتيريا، كامبيلوباكتر والسالمونيلا، والتي توجد عادة في أحشاء وريش هذه الطيور.

لتقليل المخاطر، تأكد من طهي لحوم الدواجن تمامًا، وتجنب غسلها، لأن ذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتقال التلوث.

- الخضروات الورقية:

يمكن أن تحمل الخضروات الورقية غالبًا بكتيريا ضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا، ولتقليل المخاطر، يوصي بغسلها جيداً.

- الأسماك:

الأسماك مصدر شائع للتسمم الغذائي، فالأسماك إذا لم يتم تخزينها في درجة الحرارة الصحيحة معرضة بشكل كبير للتلوث بالهيستامين، وهو مادة سامة تنتجها البكتيريا في الأسماك، وتسبب مجموعة من الأعراض بما في ذلك الغثيان والصفير وتورم في الوجه واللسان.

نوع آخر من التسمم الغذائي الناجم عن الأسماك الملوثة هو تسمم أسماك السيجواتيرا (CFP)، ويحدث هذا بسبب مادة سامة تسمى ciguatoxin ، والتي توجد في الغالب في المياه الدافئة الاستوائية.

- الأرز:

الأرز من الأطعمة عالية الخطورة بسبب بكتيريا تسمي بـ Bacillus cereus، يمكن أن تعيش جراثيم هذه البكتيريا في الأرز غير المطهي، ويمكن أن تنمو وتتكاثر بمجرد طهي الأرز, لتقليل المخاطر، يجب عليك تناوله بمجرد طهيه وقم بتبريده على الفور.

- الألبان غير المبستر:

يقوم مصنعو المواد الغذائية ببسترة منتجات الألبان بما في ذلك الحليب والجبن لجعلها آمنة للاستهلاك، تقتل البسترة البكتيريا والطفيليات الضارة مثل البروسيلا، العطيفة، الكريبتوسبوريديوم، الإشريكية القولونية ، الليستيريا والسالمونيلا.

لذا، يتسبب الحليب غير المبستر في التسمم الغذائي، لذا قم بشراء المنتجات المبسترة فقط.

- البيض:

يمكن أن يحمل البيض النيء وغير المطهي جيدًا بكتيريا السالمونيلا، لذلك يوصي بطهيه جيداً وتجنب شراء البيض المتشقق أو المتسخ.

- الفواكه:

الفاكهة المزروعة على الأرض مثل الشمام والبطيخ معرضة بشكل كبير للتسبب في التسمم الغذائي بسبب بكتيريا الليستريا، والتي يمكن أن تنمو على القشرة وتنتشر إلى الثمرة، لذا من الأفضل غسلها جيداً قبل تناولها لتقليل المضاعفات الصحية.

فيما يلي، بعض النصائح البسيطة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي:

1. اغسل يديك بالصابون والماء الساخن قبل تحضير الطعام، وبعد لمس اللحوم النيئة والدواجن.

2. تجنب غسل اللحوم والدواجن النيئة، لأن ذلك لا يقتل البكتيريا، بل ينشرها فقط إلى الأطعمة الأخرى وأواني وأسطح المطبخ.

3. استخدام ألواح تقطيع وسكاكين منفصلة، خاصة للحوم النيئة والدواجن.

4. تحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية على طعامك بانتظام وتخلص منها بمجرد انتهاء صلاحيتها، حتى لو ظهر الطعام ورائحته جيدة.

5. يفضل غسل المنتجات الطازجة كالخضروات الورقية والفواكه قبل تناولها، حتى لو كانت معبأة مسبقًا.

6. الاحتفاظ بالطعام في درجة حرارة آمنة 40-140 درجة فهرنهايت (5-60 درجة مئوية) هي درجة الحرارة المثالية لنمو البكتيريا.

7. تجنب ترك بقايا الطعام في درجة حرارة الغرفة، بدلا من ذلك، وضعها في الثلاجة مباشرة.

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