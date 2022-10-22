وفاة 100 طفل بسبب دواء شائع في إندونيسيا.. فما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

غيب الموت نحو 100 طفل في إندونيسيا خلال أيام متقاربة، وهو ما جعل حكومة البلاد تبحث وراء الأمر، واكتشوا أن السبب يرجع إلى أدوية شراب للسعال تحتوي على مكونات ضارة بالكلى وإصابات حادة بها.

وأكد مسؤولون في إندونيسيا وجود بعض المواد في أدوية الشراب نتج عنها قصور حاد في الكلى، وتسببت في مقتل ما يصل إلى 100 طفل، وذلك وفقًا لما ذكره "بي بي سي".

الأمر دفع البلاد إلى تعليق بيع جميع أنواع الشراب و الأدوية السائلة، مع العلم لم يتضح إذا كان الدواء مستوردًا أو دواء محلي.

قال مسؤولو الصحة الإندونيسيون يوم الخميس إنهم أبلغوا عن نحو 200 حالة إصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأطفال، معظمهم أقل من 5 أعوام.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من هذا الشهر، تنبيهًا عالميًا بشأن 4 أدوية شراب للسعال ارتبطت بوفاة ما يقرب من 70 طفلاً في غامبيا.

أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن هذا الشراب تصنعه شركة أدوية هندية، حيث يحتوي على كميات فوق المسموح من "ثنائي إيثيلين جلايكول" و"إيثيلين جلايكول"، مؤكدة على تأثيرهم السلبي على الكلى، حيث تصل إلى قصور حاد في الكلى.

وصرح وزير الصحة الإندونيسي يوم الخميس، إن نفس المركبات الكيميائية وجدت أيضا في بعض الأدوية المستخدمة محليا.

كما قالت السلطات الإندونيسية، إن أدوية السعال المستخدمة في غامبيا لا تباع محليًا، مشيرًا أحد علماء الأوبئة، إلى أن العدد الحقيقي للوفيات قد يكون أعلى من المبلغ عنه.

مع العلم لم تكشف السلطات الإندونيسية حتى الآن عن العلامات التجارية، أو أنواع أدوية الشراب المرتبطة بالأطفال المصابين، واكتفت فقط بحظر بيع جميع أنواع الشراب و الأدوية السائلة ووصفها مؤقتًا.

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