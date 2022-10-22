طريقة حفظ الليمون في خطوات بسيطة داخل المنزل.. وصفاته متعددة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة حفظ الليمون، واحدة من الوصفات التي تبحث عنها العديد من ربات البيوت، وذلك لكون الليمون واحدًا من العناصر الغذائية متعددة الاستخدامات بالأطعمة المختلفة، إلى جانب سهولة تحضيره كمشروب أو قطع صالحة للأكل مثل المخلل، أو إضافته للأصناف المتباينة ما بين الأطباق الحادقة والحلوة أيضًا.

ويمكن القيام بطريقة حفظ الليمون داخل المنزل في خطوات بسيطة التحضير، ولا تحتاج إلى وقت طويل لتجهيزها، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية.

طريقة حفظ الليمون في خطوات

وخلال السطور الآتية، نقدم طريقة حفظ الليمون، حسب وصفة الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

وتتمثل خطوات طريقة حفظ الليمون في الآتي:

1- اعصري الليمون من خلال استخدام عصارة الليمون.

2- في الخطوة الآتية، يُوضع الليمون داخل علبة مكعبات الثلج داخل الفريزر.

3- اخرجي المكعبات بعد تجميدها جيدًا.

5- ضعيها داخل كيس للثلاجة ومن ثم ادخليها للفريزر، كي تتمكني فيما بعد من استخدمها بسهولة في الوصفات المختلفة.

كيفية حفظ الليمون خارج الثلاجة

وللتعرف على كيفية حفظ الليمون خارج الثلاجة، هناك بعض الوصفات التي يمكن من خلالها حفظه جيدًا دون الحاجة إلى وضعه داخلها، التي يأتي من أبرزها:

1- الطريقة الأولى

تتم من خلال وضع حبات الليمون داخل كيس ذو سحاب أو وعاء مغلق جيدًا، وذلك حتى يجري حمايته من التعرض للجفاف.

وتساعد هذه الطريقة في حفظ الليمون جيدًا لمدة قد تصل لشهر تقريبًا، حيث يسهل استخدامه في الوصفات اليومية المختلفة.

2- الطريقة الثانية

يمكن تخزين الليمون بهذه الطريقة خارج الثلاجة من خلال استخدام الملح، في الخطوات الآتية:

- حضري الكمية المرغوب بها من الليمون متوسط الحجم.

- حضري كيس من الملح الخشن.

- اغسلي الليمون بالماء وكمية قليلة من الخل.

- يقطع الليمون إلى شرائح أو قطع عريضة.

- ضعي الليمون داخل برطمان زجاجي ويغلق جيدًا.

- تُوزع شرائح الليمون بطبقات متساوية، ثم ضيفي إليها الملح حتى تغطيها بشكل مناسب.

- فيما بعد يضاف نصف لتر من عصير الليمون إلى الشرائح والملح.

- يُغلق الوعاء جيدًا.

- احفظيه في مكان غير معرض للشمس.

- يمكنك استخدام شرائح الليمون بعد مرور شهر.

مدة حفظ الليمون في الثلاجة

قد تصل مدة حفظ الليمون في الثلاجة من شهر إلى 6 أشهر، وذلك حسب رغبتك وطريقة حفظك له والمدة التي ترغبين بها، ولحفظ الليمون لأطول فترة تصل إلى ستة أشهر، يمكن القيام بالخطوات الآتية:

- إحضار الكميات التي ترغبين في تخزينها من الليمون.

- احضري ورق أبيض خاص بحفظ الليمون.

- لفي كل حبة من الليمون على حدى بورقة بيضاء، حتى تمنعي الرطوبة من الوصول إليها.

تخزين الليمون للشيف نجلاء

وللتعرف على كيفية تخزين الليمون للشيف نجلاء الشرشابي، حسب ما قدمت ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، يمكن حفظه من خلال طريقتين هما:

• الطريقة الأولى

- ضعي حبات الليمون داخل أكياس بلاستيكية.

- ادخليه الفريزر حيث يمكن حفظه من مدة تصل من 6 أشهر لسنة.

• الطريقة الثانية

- ضعي حبات الليمون داخل برطمان به كمية من الماء المناسب داخل الثلاجة.

- يمكن حفظه بهذه الطريقة لمدة تصل لشهر واحد.

• الطريقة الثالثة

- اغسلي حبات الليمون جيدًا.

- اسلقي الليمون لمدة تصل لـ15 دقيقة.

- صفي الليمون جيدًا من ماء السلق، وضعيه في كمية من الماء البارد لمدة 12 ساعة.

- ضعي الليمون في أواني بها ملح وفلفل أخضر حار حسب الرغبة، وغطيه بكمية بسيطة من الزيت.